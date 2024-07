Si parlerà di bullismo e cyberbullismo oggi, venerdì, 5 luglio, alle 17,30 nel Parco Baden Powell di Potenza.

Ad affrontate queste tematiche saranno gli esperti dell'Associazione "Il Cielo nella Stanza" (la sociologa Luana Franchini, la psicologa Olga Stigliano e l'avvocata Filomena Iannotta), associazione che da anni è impegnata nell'attività di prevenzione e sensibilizzazione su due problemi in crescita esponenziale che impongono a tutti massima attenzione e soprattutto un'analisi attenta, lungi da luoghi comuni, per tentare di arginare questa che è una vera e propria emergenza educativa.



L'associazione è consapevole che per fare questo bisogna fare rete: famiglia, scuola, istituzioni, associazioni.

E' il motivo per il quale ha aderito al progetto "Play District Spazi Civici di Comunità -Allena chi sei-".

Il laboratorio di venerdì, 5 luglio, è rivolto soprattutto ai genitori, nella consapevolezza che oggi, più che ieri, - sostengono gli esperti dell'associazione "Il cielo nella stanza" - le famiglie hanno bisogno di essere aiutare a prendere coscienza del problema, a gestirlo, evitando che le situazioni possano complicarsi.

Gli ultimo episodi di cronaca confermano che si tratta, come si diceva, di una vera e propria emergenza educativa alla quale bisogna porre rimedi. E in tempo utile.



Anche lo sport può svolgere un ruolo importante per educare a stili di vita sani.

Eì il motivo per il quale, dopo gli interventi degli esperti dell'associazione "Il Cielo nella Stanza" interverrà Matteo Trombetta, coordinatore regionale di "Sport e salute Basilicata" il quale parlrà del contributo dell'attività sportiva alla socializzazione.



Il laboratorio che sarà coordinato dal presidente dell'Associazione "Il cielo nella stanza", Nino Cutro, sarà concluso da Domenico Lavanga, presidente associazione "Family Volley"