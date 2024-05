Lungo la strada statale 407 “Basentana” sono in corso i lavori di manutenzione programmata sul viadotto “Basento” tra il km 3,400 ed il km 4,360, nel territorio comunale di Vaglio Basilicata, in provincia di Potenza.

L’intervento – per un investimento complessivo di oltre 6,7 milioni di euro – riguarda, nel dettaglio, il rinforzo strutturale di solette e pulvini, il risanamento corticale di pile e spalle, la demolizione e la ricostruzione dei cordoli porta-barriere con nuove barriere di sicurezza, la sostituzione degli appoggi ed infine il rifacimento della nuova pavimentazione, con relativa segnaletica e giunti di dilatazione.



In particolare, nella giornata di ieri (come disposto con specifica Ordinanza) sono state eseguite operazioni di sollevamento degli impalcati per la successiva installazione dei nuovi appoggi strutturali, che hanno richiesto il supporto del personale su strada per il pilotaggio temporaneo della circolazione.



I lavori – che rientrano nell’ambito del potenziamento dell’Itinerario Basentano (compreso il Raccordo Autostradale Sicignano-Potenza) ed innalzamento dell’accessibilità alla città capoluogo di regione, per un investimento complessivo di 40 milioni di euro – proseguiranno fino alla fine dell’anno, mediante restringimento delle carreggiate, con chiusura delle corsie di marcia e permetteranno di implementare gli standard di percorribilità e sicurezza della intera infrastruttura.



Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.