Sant’ Arcangelo: presentata la VII edizione della Via Matris 22/01/2024 Nella serata della presentazione della VII edizione della Via Matris che si terrà tra le mura del centro storico di Sant’Arcangelo, sono state comunicate tantissime novità. La prima è che essendo diventato un evento di grande attrattore, si è proceduto con la fondazione di una vera e propria associazione di promozione sociale che sposerà anche altri eventi attinenti. Per tutti coloro che vorranno dare il loro anche piccolo ma essenziale contributo, c’è la possibilità di tesserarsi ed entrare a far parte di un gruppo di persone che abbraccia ogni fascia di età. Ad illustrare il programma, affiancato dal direttivo, è stato il presidente dell’associazione Francesco De Marco, il quale prima di dare il via alla presentazione ha voluto ricordare chi tanto si è impegnato per la realizzazione di tale evento negli anni addietro e che, purtroppo oggi non c’è più come Prospero Cavallo, Salvatore Briamonte ed altre persone “che resteranno nei ricordi di tutti noi”. Si è quindi proceduto con l’esposizione del nuovo percorso che sarà comunicato anche ai visitatori in maniera dettagliata tramite mezzo stampa nei prossimi mesi, con la novità di alcuni testi nuovi inseriti, la scenografia sempre più aggiornata, la presentazione dei nuovi attori e, l’arricchimento musicale grazie alla partecipazione di ulteriori strumentisti, come Pietro Cerabona. “Oltre alle tante novità che riguarderanno l’edizione di quest’anno, siamo felici di poter comunicare le due date della Via Matris che si terranno il 23 ed il 29 di marzo – ci racconta Francesco De Marco -. Naturalmente, con ampio anticipo comunicheremo nel dettaglio anche percorsi, orari e quant’altro possa essere di utile informazione per la partecipazione. Quest’anno ci saranno nuovi volti e, tra questi molti giovani. L’associazione però non è composta da soli attori o strumentisti ma anche da tante persone che danno man forte dal dietro le quinte. Per cui l’invito è sempre aperto e rivolto a tutti coloro che desiderano partecipare, indifferentemente dalla sesso, dall’età o dalla religione di appartenenza. Il nostro è un progetto che tende a migliorarsi di anno in anno e, su questa base, siamo felici dell’interessamento che hanno dimostrato nei nostri confronti la dottoressa Teresa Graziano e la profetessa Patrizia Del Puente dell’Università di Basilicata che approfondiranno degli studi sul canto della Madonna, con l’intento di tradurne il testo in maniera capillare. Siamo felici quindi di poter contare anche su di loro, oltre che su tutte le persone che fanno parte dell’associazione, certi di poter migliorare sempre più. Ci tengo però a ringraziare anche tante altre persone e associazioni, senza le quali tutta questa organizzazione non potrebbe essere messa in atto. Sto parlando della confraternita del Santissimo Sacramento attiva addirittura dal 1949 e l’associazione San Giuseppe. Grazie alla loro collaborazione possiamo contare su molti interpreti. Il presidente Carmine Castronuovo e La Pro Loco di Sant’Arcangelo che garantisce il servizio d’ordine assieme ad altri membri volontari, l’Associazione Commercianti che ci offre un contributo economico e quest’oggi è rappresentata dal presidente Antonio Berardi e, la società OBDO con una menzione particolare per Pietro De Marco. Poi ci sono due istituzioni fondamentali che ci garantiscono un sostegno sia pratico della messa in atto che, economico, ovvero l’amministrazione comunale con il sindaco Salvatore La Grotta ch non ci fa mai mancare il suo pieno sostegno e il capogruppo di maggioranza Nicola Cavallo che tra l’altro è impegnato anche come attore e, la parrocchia nella persona di Don Adelmo al quale vanno i ringraziamenti di tutti di noi. Naturalmente non posso citare ogni singolo cittadino che ci sostiene dal punto di vista economico ma, ad ognuno di questi che sia imprenditore, commerciante o cittadino comune, va il nostro enorme grazie. Non dimentico poi le testate giornalistiche come Lasiritide.it e La Nuova del Sud ma anche tante altre redazioni che ci consentono di sfruttare i loro canali per la diffusione di notizie, così come la radio, Basilicata Radio Due, da sempre al nostro fianco. Infine ci tengo a precisare come sempre che la Via Matris si fonda sul canto della Madonna e quindi è di ispirazione religiosa ma, è un evento che appartiene all’intera comunità, di conseguenza deve essere si di ispirazione per i cattolici ma anche per chi non lo è, ragion per cui l’intento è quello di coinvolgere e condividere, al di la del proprio credo, tutti coloro che ne avranno piacere”.

