Fotovoltaico flottante in aree protette: il no del WWF 16/01/2024 Il WWF, pur essendo da sempre in prima linea nel sostenere l’incremento delle energie rinnovabili, esprime

la propria neta contrarietà al fotovoltaico fotante negli specchi d’acqua compresi nelle aree protete,

unendosi al coro unanime di Associazioni ed Ent che hanno da subito manifestato il proprio dissenso ad un

provvedimento che rischia di comprometere il buono stato ecologico di aree naturali tutelate dalla

legislazione italiana ed Europea.

Pur recependo il contenuto della nota congiunta dell'Assessore Latronico e del Diretore Tricomi in cui

viene specifcato che “la pubblicazione delle citate istanze... è resa obbligatoria dall’art 4, comma 4-bis, del

decreto legge 39/2023, che per la Regione è obbligatorio pubblicare l’istanza, e che l’eventuale concessione

sarà priva di efeto fno al rilascio dell’abilitazione o dell’autorizzazione unica dell’impianto, le quali

potranno essere rilasciate solo ed esclusivamente dopo aver verifcato il rispeto delle norme in materia di

tutela dell’ambiente…”, contnuiamo a chiederci perché includere in tale elenco delle aree protete.

L'utlizzo del fotovoltaico fotante inizia ad essere piutosto difuso, ma principalmente a livello aziendale,

non certamente in aree naturali e tantomeno in quelle di rilevanza comunitaria. È certo che il fotovoltaico

possa essere incrementato, ma non mancano aree più idonee come capannoni nei nuclei industriali,

parcheggi di centri commerciali, tet di edifci pubblici, aree degradate e dismesse che potrebbero essere

utli in questo modo senza aggravio sulle aree naturali, oltretuto producendo l’energia dove serve di più,

riducendo la costruzione di nuovi cavidot (altri aspet da considerare).

Procedendo per assurdo, proviamo ad immaginare le possibili alterazioni ecosistemiche conseguent

all'istallazione di quest impiant. La maggiore o minore esposizione a raggi solari delle acque di un bacino

sicuramente produce delle alterazioni nelle acque che si trasformano in alterazioni della produzione di

element di microfauna e microfora che possono (e in che misura dovrebbe essere ragione di analisi

specifca) comportare variazioni nel regime alimentare di pesci e uccelli.

Prendendo ad esempio il caso del Lago di San Giuliano, Zona Speciale di Conservazione, AREA RAMSAR e

riserva Regionale, caraterizzata da equilibri naturali molto partcolari che garantscono la presenza di

habitat e nicchie ecologiche di specie vegetali ed animali rare, come ad esempio la lontra e il falco

pescatore, in molt casi protete a livello nazionale e comunitario. Si trata quindi in sostanza di un'area

proteta di grande valore che deve essere salvaguardata proprio da questo tpo di stravolgiment nel

rispeto delle normatve esistent.

Oltre agli efet lacustri peraltro, vanno poi considerat gli efet della realizzazione di cavidot, con scavi,

impat sulle falde e acustci, trasporto di terre di scavo, efet paesaggistci e tanto altro ancora.

E' lapalissiano aggiungere che la Basilicata in quanto a produzione di energia, ha già sacrifcato molte part

del suo territorio, e che sono ancora in fase di studio e discussione gli impat che tale “impegno” comporta

sull'ambiente lucano, quello in cui vivono sia i citadini lucani che le specie protete, e la cui integrità è di

fondamentale importanza per il benessere di entrambi.

Concludiamo ribadendo che la Basilicata è una delle poche regioni virtuose, che produce più di quanto

consuma (il 30%) con una rilevante quota di energia prodota da font rinnovabili (87%), in prevalenza

eolico (60%), e che pur condividendo che efetvamente il fotovoltaico potrebbe essere incrementato, ciò

deve avvenire, come già deto, in aree idonee, non in aree protete, tantomeno in laghi limitrof ad aree

protete o connessi a bacini importantssimi come quelli del Sinni e del Bradano.

Delegazione Basilicata WWF Italia

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 16/01/2024 - Fotovoltaico flottante in aree protette: il no del WWF

Il WWF, pur essendo da sempre in prima linea nel sostenere l’incremento delle energie rinnovabili, esprime

la propria neta contrarietà al fotovoltaico fotante negli specchi d’acqua compresi nelle aree protete,

unendosi al coro unanime di Associazioni ed Ent che hanno...-->continua 16/01/2024 - Una comunità fra Cielo e Terra. ‘’Ci sono donne’’: Anna Frank

Raccontare la Storia attraverso le pagine di un diario, attraverso una quotidianità negata, dove la vita che scorre viene interrotta, dove i sogni di una ragazza diventano semi di speranza, poi tradita. Restituire luce a questi sogni e a questa speranza dal bu...-->continua 15/01/2024 - Ferrandina teatro: doppio appuntamento con la commedia “L'ache e u bettoune"

Sabato 20 gennaio doppio appuntamento con il Gruppo Teatro Mimì Bellocchio. La compagnia amatoriale di Ferrandina presenta, nella prima matinée riservata agli studenti degli Istituti superiori e nel cartellone serale, la commedia di Mimì Bellocchio “L’ache e u...-->continua 15/01/2024 - Avis giovani Basilicata: donatori di oggi e di domani

Il 14 gennaio 2024 presso l’hotel Cargallo a Tito (Pz) si è svolto il Forum Giovani di Avis Basilicata.

Il Tema centrale della giornata è stato “la promozione del DONO”, sono intervenute diverse Associazioni: DOMOS (Associazione Donatori di Midollo Osseo...-->continua E NEWS