Il 14 gennaio 2024 presso l’hotel Cargallo a Tito (Pz) si è svolto il Forum Giovani di Avis Basilicata.

Il Tema centrale della giornata è stato “la promozione del DONO”, sono intervenute diverse Associazioni: DOMOS (Associazione Donatori di Midollo Osseo e di Cellule Staminali Emopoietiche), AIDO (Associazione italiana per la donazione di organi, tessuti e cellule), ANED (Associazione Nazionale Emodializzati Dialisi e trapianto) e TELETHON.

La giornata si è aperta con i saluti della nuova coordinatrice della Consulta Giovani Avis Basilicata Erika Dagrosa ed è seguito l'intervento della presidentessa della DOMOS Basilicata Rosa Viola la quale ha illustrato le finalità dell'associazione che si occupa della donazione del midollo osseo e di come si muove sul territorio. È intervenuto, per la parte tecnica, il dott. Michele Cimminiello, ematologo del Centro trapianti di midollo osseo dell’ospedale San Carlo di Potenza. A conclusione di questa prima parte della mattinata, ci sono state le emozionanti testimonianze di due donatori, Sara De Feudis (Presidentessa regionale AVIS Basilicata) e Daniele Colangelo (Segretario regionale AVIS Basilicata), e due persone trapiantate di midollo osseo che hanno beneficiato del trapianto grazie a due donatori, uno americano e uno israeliano. È stata data, poi, la possibilità ai presenti di poter effettuare un prelievo di sangue e, quindi, di poter essere iscritii nel registro dei donatori di midollo osseo, grazie alla preziosa collaborazione dell’infermiera avisina Josephine Soranno.

È stata poi la volta dell'AIDO, con la presidentessa della sezione di Pisticci e Marconia, Mariateresa Di Giulio, la quale ha sottolineato l'importanza di una consapevolezza sempre maggiore tra i giovani a sottoscrivere la donazione degli organi e dei tessuti.

Molto emozionanti le testimonianze di due appartenenti all’ANED: Angelo Panio e Donato Andrisani, il primo, un atleta di Bernalda, trapiantato due volte di rene, medaglia d’oro nella marcia 5 km, ha sottolineato più voilte l’importanza della donazione e di come si possa tornare a solgere una vita normale dopo il trapianto praticando anche degli sport a livello agonistico.

Nel pomeriggio è intervenuta la referente Telethon Basilicata Eliana Clingo illustrando la storia di TELETHON e mostrando, mediante dei grafici, come la ricerca sia andata avanti negli ultimi anni; questa associazione è presente in Basilicata da 15 anni e negli ultimi anni ha stretto una collaborazione sempre più fitta con le AVIS provinciali e comunali di Basilicata.

La giornata è stato un momento prezioso di confronto tra gli avisini di tutta la regione e ha permesso di fare nuove conoscenze arricchendo sempre più il bagaglio culturale dei presenti.