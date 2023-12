Dal 7 al 10 dicembre, la nona edizione dei “mercatini di natale di Acerenza” 6/12/2023 È con grande entusiasmo che la Pro Loco Acerenza “Città

Cattedrale” presenta l'evento più atteso dell'anno: i Mercatini di Natale, giunti alla

nona edizione, un'esperienza che trasformerà il centro storico di Acerenza in un

luogo magico, dal 7 al 10 dicembre.

Quest'anno, i Mercatini di Natale promettono di regalare ai residenti e ai visitatori

un'atmosfera unica, ricca di tradizione, arte e divertimento per tutta la famiglia.

Il programma della quattro giorni acheruntina, comincerà giovedì 7 dicembre,

alle 19:00, con l’inaugurazione ed il taglio del nastro, seguito da un intrattenimento

itinerante dalla Christmas Band e l'accensione del falò dell'Immacolata a cura del

Comitato Feste.

La giornata di venerdì 8, comincerà con l'apertura degli stand dei mercatini - che

accompagneranno i visitatori ogni giorno, fino al 10, a partire dalle 19:00 - seguita

da uno spettacolo di animazione per bambini. Alle 20:30, si potrà assistere

all'esibizione della Hop'n Swing Band, che regalerà a tutti una serata di puro

divertimento.

Sarà il Palazzo dell’ex Curia in Via Vittorio Veneto, ad ospitare, l’8 e il 9, altre

iniziative: dalle 16:00 alle 20:00, si potrà assistere alle prove aperte al pubblico

dell’Ensemble Accademia Ducale e visitare contestualmente la mostra di quadri

degli artisti acheruntini Antonio Pellegrino e Antonietta Giordano.

Sabato 9, si aprirà con un evento culturale alle 17:30, la presentazione del libro

"Invisibile Giustizia" di Domenico Tambone presso l'Auditorium Comunale. Dalle

19:00, apertura dei mercatini e animazione per il borgo, grazie alle incredibili

performance di artisti di strada, con mangiafuoco, bolle, magia e giochi di legno

interattivi.

L’ultima serata dei Mercatini di Natale, quella di domenica 10, sarà la più densa di

contenuti. Inizierà, alle 17:00, nell’Auditorium Comunale, con la presentazione del

"Coordinamento Pro Loco UNPLI Basilicata dei Borghi lucani più Belli d'Italia",

un’occasione unica per la promozione dei borghi appartenenti all’associazione

che ha lo scopo di valorizzare i piccoli centri.

Dalle 18:00, il Bibliomotocarro del Maestro La Cava intratterrà grandi e piccini con

attività di promozione della lettura. La serata continuerà con la suggestiva

presenza degli Zampognari itineranti e con l'esibizione musicale di The JeKis. In

serata, dalle 21:30 alle 22.00, sarà offerta un'opportunità unica agli ospiti, con la

visita alla Cattedrale di Acerenza e un intervento nella cripta del restauratore

Domenico Saracino.

Immergersi nell'atmosfera magica di questa stagione diventa un'esperienza

indimenticabile con gli Eventi Speciali da non Perdere. Alle 19:00 appuntamento

quotidiano presso la casa di Babbo Natale, dove il calore e la gioia si fondono in

un abbraccio di festa. Durante tutte le sere dei Mercatini di Natale si avrà la

possibilità di visitare, oltre la Cattedrale di Acerenza, anche la Chiesa di San

Laviero e San Vincenzo Ferrer fino alle 22:00, offrendo un'opportunità unica di

immergersi nella serenità di luoghi sacri illuminati dalla magia natalizia. L'arte e la

tradizione si fondono nella Mostra dei Presepi, curata con passione

dall'Associazione Culturale "Acheruntia" e ospitata in uno scrigno di storia: Palazzo

Panni. Un viaggio tra le rappresentazioni artistiche della Natività, dove

l'Associazione condivide con il pubblico il ricco patrimonio culturale legato a

questa antica tradizione.

I Mercatini di Natale ad Acerenza saranno un'occasione unica per vivere la

magia del Natale attraverso gli occhi della tradizione, dell'arte e del cibo,

creando ricordi preziosi che resteranno nel cuore dei partecipanti.

