Si è chiusa la seconda edizione di ‘Novembre DiVini & Sapori’: evento ideato e realizzato da Carlo Miraglia, sommelier professionista e titolare del locale a Rotonda ‘Pollino DiVino’, all'interno del quale si è tenuta la rassegna di degustazione.

“È stata una rassegna molto bella e interessante - osserva soddisfatto Miraglia - che ha visto l’arrivo di oltre 130 visitatori, giunti anche da Policoro, Lagonegro, Maratea e da Cosenza. Come avevo anticipato è stato curato molto l’aspetto didattico con 5 lezioni: siamo partiti con i rossi, soprattutto del territorio, come l’Aglianico; poi i bianchi, attraverso la degustazione di varie tipologie. Quindi ci siamo occupati degli amari e dei distillati, con ospite Ivano Trombino (nella foto con Miraglia) produttore dell’amaro Jefferson, premiato come migliore al mondo nel 2018. La quarta degustazione ha riguardato il Berlucchi, ed abbiamo parlato dei vari metodi di spumantizzazione, quindi, abbiamo terminato con l’azienda La Spinetta e sorseggiando il Barolo”.

La kermesse, iniziata il 3 novembre, si è tenuta ogni venerdì fino a quello scorso e si è articolata in 5 serate a tema, con ospiti aziende lucane ed altre di caratura nazionale ed internazionale.

“Ero curioso di capire quale potesse essere la risposta verso questo nuovo format e devo dire che è andato tutto molto bene: tutti i presenti hanno partecipato con domande o curiosità. Ma, l’aspetto più particolare, è stata l’attenzione verso le tante sfaccettature emerse in ogni serata”.

Miraglia pensa già alla terza edizione, che immagina diversa: una sorta di Vinitaly nel Parco del Pollino.

“La risposta è stata davvero importante - sottolinea il sommelier rotondese - solamente nell’ultima serata ho dovuto rifiutare una trentina di prenotazioni. Questo sta a significare quanto possa essere importante puntare sull’enoturismo quale volano anche per il nostro territorio. E non lo dico unicamente per una ragione promozionale, ma in quanto ritengo sia noto a tutti l’interesse che ci sia intorno ad, esempio, a Vinitaly, o quanti visitatori si rechino in Toscana, piuttosto che in Sicilia o altrove per conoscere le tante cantine che ci sono. Il prossimo anno spero si possa arrivare ad organizzare una terza edizione che diventi una rassegna simile a Vinitaly anche nel Parco del Pollino, portandovi 40 o 50 aziende, che duri tre o 4 giorni e dalla quale trarrebbe giovamento l’intero hinterland. Il periodo di novembre è tradizionalmente morto, senza queste serate mi sarebbe stato impossibile riempire il locale. E credo valga lo stesso discorso per tutti gli altri operatori di queste zone. Sarebbe un ulteriore volano per destagionalizzare l’offerta turistica poiché si crea movimento. Da solo, però, come avevo già avuto moto di spiegare, non posso farcela per cui confido nella collaborazione anche di altre associazioni o delle amministrazioni comunali. Posso dire che le aziende vinicole guardano con grande interesse al nostro territorio e mi riferisco tanto a quelle attive nel mercato nazionale, quanto a quelle note a livello internazionale. Ed anche i giovani manifestano lo stesso forte interesse”.



Gianfranco Aurilio

Lasiritide.it