Si concluderà a Munich in GERMANIA, l’iter di promozione dei prodotti agroalimentari della Basilicata Sud, alla fiera FOOD&LIFE, appuntamento imperdibile per tutti i visitatori. Nei padiglioni A4 e A5 del quartiere fieristico di Monaco dal 29 novembre al 3 dicembre 2023 avranno il loro spazio anche i produttori lucani che hanno aderito al progetto INROAD (INTERNAZIONALIZZAZIONE PRODUZIONI AREA SUD), finanziato dalla regione Basilicata e di cui San Severino Lucano è comune capofila. Le prelibatezze agroalimentari del Pollino lucano, dopo aver fatto bella mostra di se alla Wine&Food a Helsinki (Finlandia), e alla NORDIC ORGANIC FOOD FAIR a Malmo in SVEZIA sono pronte per farsi apprezzare a Monaco, dove, 85 mila persone due volte l’anno si recano, per Food&Life, “il più grande luogo d’incontro della Germania per mangiare, bere e divertirsi”. Qui la cultura del cibo e della cucina diventano protagoniste di ricette e assaggi, con particolare attenzione ai prodotti della tradizione, senza trascurare le novità, dal cibo salutare, al pesce, alle spezie, all’ortofrutta. Sono 9 le imprese agroalimentari che hanno aderito al progetto INROAD, e che hanno fatto conoscere i propri prodotti in eventi fieristici oltre i confini nazionali. In vetrina e in tavola hanno messo pane e prodotti da forno, peperoni e melenzana rossa, formaggi, salumi e altro. Ricordiamo che il Progetto INROAD “focalizza le sue azioni sull’Area del “Sistema di sviluppo turistico del Pollino lucano” ricomprendente i Comuni di San Severino Lucano, Calvera, Carbone, Castelluccio Inferiore, Castelluccio Superiore, Chiaromonte, Latronico, Rotonda, Lauria, Teana, Viggianello, Fardella, Castronuovo, Senise, Francavilla in Sinni, Episcopia, Castelsaraceno, Terranova del Pollino, San Costantino Albanese, San Paolo Albanese, Cersosimo, Noepoli, San Giorgio Lucano,Valsinni”. Il sindaco Franco Fiore con grande soddisfazione afferma “stiamo riscuotendo un ottimo successo di pubblico e di interesse verso le nostre prelibatezze, la nostra terra vanta un ricco e variegato elenco di produzioni agroalimentari di eccellenza, che le aziende produttrici stanno facendo conoscere e che il pubblico sta apprezzando. Lo sviluppo delle nostre terre è il nostro cavallo di battaglia, la promozione un’arma fatale, INROAD, e quindi la Regione Basilicata ci hanno dato la possibilità di farci conoscere, abbiamo messo in campo una squadra di esperti e professionisti del settore Marketing e promozione, che ringrazio per il lavoro che stanno facendo, il Gal La Cittadella del Saper ci ha offerto assistenza tecnica, e stiamo accompagnando gli imprenditori che hanno creduto in esso a mettere in vetrina il meglio delle loro produzioni. Speriamo nella prosecuzione delle vendite all’estero delle nostre piccole peculiarità agroalimentari.”