Domestica, sessuale, culturale, economica, digitale, istituzionale, le forme di violenza di genere sono tante e affliggono il sistema sociale contemporaneo. Nel corso della seconda lezione di Prime Minister Basilicata, ospitata a Potenza, domenica 12 novembre 2023, dalle 10.00 in poi, negli spazi del MOON, Museo Officina degli Oggetti Narranti, impresa femminile gestita da donne e spazio per famiglie e comunità, con Elisa Ercoli, Presidente della ONG Differenza Donna, si punteranno i riflettori su come sensibilizzare, prevenire e affrontare la violenza di genere e sulle alternative possibili verso il cambiamento socio-culturale delle donne e degli uomini, utili a eliminare pregiudizi e superare modelli stereotipati dei ruoli.



Apriranno i lavori, portando la loro testimonianza, Gildo Claps, fratello di Elisa Claps e Marianna Tamburrino, referente dell’Associazione Libera - Potenza, per portare al centro del racconto la violenza di genere perpetuata nel tempo nei confronti di Elisa, assassinata da Danilo Restivo e divenuto un caso di cronaca nera internazionale. L’occasione sarà utile anche per ricordare Elisa, figlia e sorella adorata, vittima più volte di violenza a causa dell’omertà, dei depistaggi e della continua mancanza di rispetto, anche da parte della Chiesa, da cui non sono mai giunte parole ufficiali di scuse sufficienti per aver occultato il cadavere nel sottotetto della Chiesa della Trinità di Potenza, appena riaperta al pubblico suscitando indignazione, vergogne e fratture nella comunità.



Nel pomeriggio, le allieve approfondiranno in attività laboratoriali e interattive il fenomeno della violenza di genere insieme ad Annamaria Riviello, scrittrice e fondatrice di LUD, Libera Università delle Donne, e Cristiana Coviello, avvocata ed esperta di diritti delle donne e dei minori.