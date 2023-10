L’ANSB (Associazione Nuova Sanità e Benessere), unitamente alle associazioni Presenza Etica, Centro Carlo Levi e CNA (Confederazione Nazionale Artigiani), nell’ambito delle proprie finalità statutarie, hanno intrapreso un percorso sociale teso alla tutela del diritto alla salute, dell’ambiente e, più in generale, alla promozione dello sviluppo socio-economico e culturale del territorio lucano per bloccarne la desertificazione causata dall’inesistenza e/o inefficienza di servizi pubblici essenziali quali, in primis, la sanità pubblica. Peraltro, non è neppure accettabile che la Basilicata, una delle Regioni più ricche d’Europa, sia al tempo stesso tra le più povere. Questo deve mobilitare le libere coscienze per far emergere una nuova classe dirigente che privilegi il bene pubblico attraverso il trasparente e buon funzionamento delle istituzioni. Non è utopia se ciascun lucano “scende in campo” per difendere finalmente il bene comune, che ricomprende se stessi e le proprie famiglie.

Le iniziative finora svolte sono state sempre caratterizzate sia da analisi sia da proposte in linea con i principi fondamentali della Costituzione, invocandone il rispetto.

Il prossimo appuntamento, con il patrocinio dei Comuni di Corleto Perticara, Cirigliano, Craco, Gallicchio, Montemurro, Spinoso e Stigliano, è previsto per sabato 28 ottobre c.a. a Corleto Perticara, con inizio alle ore 9:30, presso la sala comunale in Piazzetta del Risorgimento. Detto incontro vedrà la presenza, come relatori, del Dott. Francesco Curcio, Procuratore Distrettuale Antimafia di Potenza, Mons. Giuseppe Caiazzo, Arcivescovo di Matera-Irsina e Vescovo di Tricarico, l’Ing. ambiente e territorio Antonio Pandolfo, il Dott. Donato Ramunno, Direttore ARPA, e il Dott. Francesco Somma, Presidente Confindustria Basilicata.

Sono anche previste comunicazioni dei Proff.ri Sergio De Franchi e Luigi Todaro dell’UNIBAS oltre che dell’Ing.Nicola Troccoli, Direttore Tecnico AVL SpA, i quali riferiranno circa lo svolgimento di possibili attività produttive nella Regione Basilicata per favorirne lo sviluppo socio-economico.

In tale occasione sarà approfondito, in particolare, il tema delle estrazioni petrolifere nel rispetto della salute e dell’ambiente. Sarà, inoltre, affrontata la delicata questione delle malattie tumorali provocate dall’inquinamento di estrazioni di idrocarburi, con la proposta di adibire un reparto dell’Ospedale Distrettuale di Stigliano “Salvatore Peragine” (molto prossimo agli impianti estrattivi di Tempa Rossa) al monitoraggio e prevenzione delle anzidette malattie. Tale proposta sarà illustrata dalla Prof.ssa Felicia Rasulo, Presidente dell’ANSB.

In considerazione del particolare l’interesse sociale dei temi che saranno trattati, sarà particolarmente gradita la presenza della stampa per consentire all’opinione pubblica di essere informata sull’importante iniziativa e sui risultati della stessa.

In allegato, la locandina con il programma dell’evento.