“Rocco Scotellaro: la patria vicina, la patria lontana" è il tema della conferenza nazionale che si terrà venerdì 20 ottobre, alle ore 16.30 Sala Luca Giordano, di Palazzo Medici Riccardi alla presenza di diverse autorità locali e nazionali.



Un’altra importante occasione per ricordare e approfondire la figura dell’ex sindaco di Tricarico, intellettuale e poeta, nel centenario della nascita.







L’evento, organizzato da Regione Basilicata e da Apt Basilicata con il patrocinio del Comune di Tricarico e della Fondazione Matera Basilicata 2019, il sostegno della Città Metropolitana di Firenze, del Comune di Barberino del Mugello e del Fsc, si propone di indagare il pensiero dell’intellettuale lucano sia nel contesto in cui si è formato e sia nella sua attualità.







Dopo l’introduzione di Antonio Nicoletti, direttore generale di Apt Basilicata e i saluti istituzionali di Dario Nardella, Sindaco di Firenze, e di Vito Bardi, Presidente della Regione Basilicata, il convegno si articolerà in due sezioni: una prima parte di indagine storica, con relazione di Margherita Cassano, Prima Presidente della Suprema Corte di Cassazione, e approfondimenti su Scotellaro e la Città, di Michele Brancale, Capo Ufficio Stampa della Città Metropolitana di Firenze, e su 'Exul immeritus. Scotellaro, il paese, la lontananza', di Franco Vitelli, Coordinatore del Comitato Scientifico della Regione Basilicata.







La seconda parte del dibattito calerà la sua lezione nel tempo che viviamo, con Maria Annunziata Rucireta, Presidente della Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti Toscana, che parlerà di 'Rocco Scotellaro. Amministrare ieri, amministrare oggi', e Giulia dell’Aquila e Sebastiano Martelli, curatori dell’opera di Scotellaro, che dialogheranno su 'Nuove prospettive dalla pubblicazione degli inediti'.







Il coordinamento dei lavori è affidato a Nicola Armentano, delegato della Città Metropolitana di Firenze, e alla Professoressa Maria Paola Monaco, in rappresentanza della Rettrice dell’Università di Firenze.







Sempre venerdì 20 ottobre, alle ore 21.15, al Teatro Comunale Corsini di Barberino di Mugello si terrà il concerto dei Tarantolati di Tricarico. Tutti gli eventi in programma sono ad ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.