Promuovere il benessere degli adolescenti di Matera con una serie di attività e di percorsi specifici, singoli e di gruppo, e contrastare così dispersione e abbandono scolastico. È l’obiettivo principale di Officina dei talenti, progetto finanziato dall’Unione europea - Next Generation EU- Pnrr M5C3 - Investimento 1.3 - Interventi socio-educativi strutturati per combattere la povertà educativa nel Mezzogiorno a sostegno del Terzo Settore che sarà presentato martedì 10 ottobre, alle ore 10, nel centro diurno polivalente per minori L’Infinito di Matera.

Il progetto, biennale e rivolto alla fascia d’età 11-17 anni, è proposto da un partenariato pubblico-privato che ha come capofila la cooperativa sociale Lilith ed è costituito dalle cooperative On Line Service e Vertigo, dalla Lega Navale Italiana sezione Matera-Magna Grecia, dall’aps Materacqua, dall’Unione italiana sport per tutti Basilicata, da Legacoop Basilicata, da Comune e Provincia di Matera e da tre istituti scolastici materani, l’istituto comprensivo Pascoli e gli istituti di istruzione superiore Turi e Morra.

Officina dei talenti si articola in quattro azioni principali: laboratori scolastici, extrascolastici ed estivi per i ragazzi; attività di informazione per coinvolgere le famiglie e formazione specifica per la nuova figura di operatore di comunità educante, rivolta a docenti, educatori ed esperti e indirizzata a riconoscere preventivamente bisogni e difficoltà dei minori; officine educative in cui realizzare interventi di “manutenzione sociale”; apertura di uno sportello di orientamento. Lo sportello sarà uno spazio di ascolto, consulenza e supporto per tutti gli adolescenti, organizzerà incontri e lavori di gruppo psicoterapici, avrà la funzione di supportare i destinatari nella relazione con gli altri e nelle scelte, prevenire disagi e devianze, ridurre l’abbandono scolastico.

“A valle del periodo di emergenza sanitaria abbiamo rilevato nuovi problemi nei giovanissimi, come un’amplificazione del disagio, dell’insofferenza e un aumento dell’aggressività, che si sommano a quelli esistenti e già definiti, ovvero al crescente disinteresse verso la scuola, l’assunzione di comportamenti a rischio, l’assenza di spazi adeguati alle loro esigenze esterne”, dichiara la coordinatrice del progetto Katia Bellomo. “Officina dei talenti nasce come risposta sistemica ai nuovi rischi e si propone, attraverso il lavoro di rete, da un lato di integrare i percorsi di apprendimento tradizionale per potenziare le competenze degli adolescenti e innescare buone pratiche, dall’altro di potenziare le capacità genitoriali e supportare le famiglie più vulnerabili, introducendo la figura professionale dell’operatore di comunità educante come riferimento tra privato sociale e istituzioni pubbliche”.

Dopo i saluti del sindaco Domenico Bennardi e del presidente della provincia Piero Marrese, i rappresentanti del partenariato privato illustreranno il progetto Officina dei talenti. I dirigenti scolastici degli istituti partner, Michele Ventrelli, Caterina Policaro e Carmelina Gallipoli, interverranno nel focus sul contrasto all’abbandono scolastico insieme alla vicepresidente di Legacoop Basilicata, Caterina Salvia, e al funzionario comunale EQ al Servizio politiche sociali Bruno Francione. Concluderanno l’iniziativa di presentazione Innocenzo Guidotti, presidente di Legacoop Basilicata, e l’assessore alle politiche sociali del Comune di Matera Maria Pistone.