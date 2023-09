Il prossimo 27 settembre 2023, a Potenza, presso il Palazzo della Cultura, sarà sottoscritto un Accordo fra l’Agenzia Nazionale per l’Efficienza Energetica dell’ENEA e l’INPS di Basilicata, selezionato da ENEA come Opinion Leader della campagna nazionale “Italia in Classe A”, promossa e finanziata dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.



L’Accordo verrà siglato nell’ambito di un incontro formativo e informativo dal titolo “Quando inizi a camminare lungo la strada, la strada appare. L'efficienza energetica negli uffici, meccanismi e comportamenti le due leve del cambiamento”, con inizio alle ore 9:30, nel corso del quale interverranno numerosi interlocutori, di rilievo locale e nazionale, impegnati a vario titolo in progetti di riqualificazione energetica e di divulgazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.



Il conferimento del ruolo di Opinion Leader all’INPS di Basilicata costituisce il primo traguardo, a livello nazionale, di un’azione intrapresa dal Coordinamento Generale Tecnico-Edilizio dell’INPS nel quadro dei rapporti instaurati con il Dipartimento Unità Tecnica Efficienza Energetica dell'ENEA e con il Responsabile del Laboratorio di efficienza energetica negli Edifici e Sviluppo Urbano. Nel periodo 2023-2024, seguiranno, infatti, altri accordi sul territorio nazionale.



L’intesa ha ad oggetto un impegno condiviso, sulle tematiche relative all'efficienza energetica, all’uso consapevole dell’energia negli edifici ad uso ufficio e alla riqualificazione degli immobili con ricadute sulla rigenerazione urbana del territorio, attraverso azioni di informazione, formazione e sensibilizzazione del target interno ed esterno dell’INPS anche sugli obiettivi di sviluppo sostenibile assegnati dall’Agenda 2030.



Sforzi che l’INPS di Basilicata ha intrapreso da tempo, progettando e realizzando, presso le proprie sedi, interventi volti all’efficientamento dei consumi energetici e dei correlati controlli, anche con l’utilizzo di tecnologie in Smart Building, che saranno illustrati nel corso della giornata e che vanno nella direzione di sollecitare la collaborazione con altre PA e di ricercare partner con missione “green” nei tanti ambiti collaborativi possibili, per la creazione di comunità energetiche rinnovabili.