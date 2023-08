Domenica 20 agosto a Policoro nuova finale regionale di Miss Italia in Basilicata.

In Piazza dei Colofoni, sul Lungomare Destro della cittadina jonica, alle ore 20.30, verrà eletta Miss Framesi che accederà alle prefinali nazionali del concorso di bellezza più celebre del Paese.

L'evento è organizzato dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia Puglia e Basilicata, con il patrocinio della Città di Policoro.

Sarà condotto da Christian Binetti, apprezzato presentatore tra le altre cose del programma televisivo Miss Italia Puglia e Basilicata in onda su Antennasud, e sarà allietato dalla possente voce del tenore Luigi Cutrone e dalle esilaranti incursioni dell'attrice comica Lilia Pierno, suocera di Checco Zalone in "Quo vado" e protagonista della puntata di Forum più visualizzata.

L'hair style delle aspiranti miss sarà curato dai saloni Framesi, la multinazionale italiana dell'hairbeauty professionale.

Si ringrazia:

LILT Lega Italiana Lotta ai Tumori sez Bat, Ufficio Moda Italia, Roma Immobiliare, Corgom retreading & recycling, Domenico Buono Man Style Barletta, Giovanni Corrado shop, Fiore carrozzeria e officina, Low Cost by Salcuno, Olivieri immobiliare.