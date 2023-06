VENOSA (PZ) – Si è chiusa domenica 4 giugno a Venosa, con l’intervento della giornalista Giuliana Sgrena per la presentazione del libro “Donne ingannate. Il velo come religione, identità e libertà”, la quarta edizione del festival del libro Borgo d’Autore, la rassegna letteraria e culturale ideata e organizzata dall’associazione culturale “Il Circo dell'Arte”.

Un grande successo di pubblico, con presenze anche dai paesi limitrofi e da fuori regione, ha contraddistinto il ritorno della rassegna dopo quattro anni di assenza. La splendida cornice del Castello “Pirro del Balzo” ha ospitato presentazioni di libri, incontri e dibattiti con ospiti di primo piano, mostre di fotografia e di pittura, una fiera del libro con case editrici provenienti da tutta Italia e numerosi altri appuntamenti.

Riconosciuto patrimonio intangibile dalla Regione Basilicata all’interno del Festival dei Cinque Continenti, Borgo d’Autore è stato patrocinato e sostenuto dal Comune di Venosa che, nell’anno del titolo di “Città che Legge”, ha scelto di puntare su un evento di qualità che non ha tradito le aspettative e ha dato vita a un intenso ponte festivo ricco di emozioni.

Significativi i numeri di questa edizione della manifestazione: oltre 40 gli eventi che hanno caratterizzato le quattro giornate del festival, oltre 30 gli autori ospitati, 20 gli espositori in fiera (in gran parte piccoli editori di tutta Italia).

Tra gli autori intervenuti a Borgo d’Autore 2023, oltre a Giuliana Sgrena, nomi di primo piano come la scrittrice Gabriella Genisi, creatrice del personaggio di Lolita Lobosco, il giornalista, scrittore e saggista Davide Giacalone, arrivato a Venosa per presentare il romanzo “Anche se Allah non vuole”, il giornalista sportivo, conduttore radiotelevisivo e critico musicale Marino Bartoletti, con “La discesa degli Dei”, ultimo romanzo della trilogia narrativa dedicata ai più grandi personaggi dello sport e dello spettacolo, Fernando Blasi, in arte Nandu Popu, cantante dei Sud Sound System, che ha presentato al pubblico di Venosa il suo libro “Li menati”.

Tutti gli incontri con gli autori di questa edizione del festival si sono svolti, viste le difficili condizioni meteo, all’interno della Sala del Trono del Castello “Pirro del Balzo”, mentre il loggiato dello stesso ha ospitato la fiera dell’editoria.

Tra gli eventi collaterali del festival ci sono stati la mostra di pittura “Dei, eroi e guerrieri” di GabinDante, le mostre fotografiche “In(colore)” di Angela Grieco e “Lucania mistica” di Giovanni Marino, lo spazio “Libri in giro” a cura dell’Associazione Editori Pugliesi, e ancora le visite guidate “A spasso nel Borgo”, le due rubriche di interviste “A colazione con” e “Aperitivo con”, le sessioni meditative di gruppo “Meditare nel Borgo”, lo spazio interviste a cura degli studenti dell’I.I.S.S. “Q. Orazio Flacco” e dell’I.I.S.S. “E. Battaglini”.