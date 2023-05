Mercoledì 7 giugno 2023, nel suggestivo scenario della chiesa di Sant’Erasmo in Castel Sant’Elmo, alle ore 15,30, si terrà la manifestazione conclusiva della XXVII edizione del Premio Letterario Internazionale Emily Dickinson, fondato e presieduto dalla scrittrice, poetessa, giornalista pubblicista, Carmela Politi Cenere. Un'edizione speciale per la Basilicata, perchè tra i premiati ci sarà anche la poetessa Enza Berardone, di Castronuovo di Sant'Andrea, già autrice di due raccolte di versi. Il Premio si articola in 7 sezioni: libro edito di narrativa; di saggio; di poesia e racconti, poesia saggi inediti.

Oltre ad Enza Berardone, per la Graus Edizioni, gli autori premiati sono i seguenti:

Þ per la poesia edita: Giuseppe Perrotta, Enza Berardone e Giovanni Moscatiello

Þ per la narrativa edita: Alex Capuozzo e Maria Valentino.

Riconoscimenti speciali, in seno al Premio E. Dickinson, alla cultura, verranno attribuiti ai Dottori Sandro Gros Pietro, a Marco Perillo, e premio alla Carriera al giornalista Almerico Di Meglio.