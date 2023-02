Cosa vuol dire essere, oggi, essere una reporter di guerra free lance, e che impatto ha questo mestiere sulla dimensione pubblica e privata? Nel quinto appuntamento di Prime Minister Basilicata, la scuola di politica per giovani donne, Nancy Porsia, specializzata in Medio Oriente e Nord Africa, si farà portavoce di piccole storie altrimenti sconosciute, scegliendo di raccontare la gente comune che vive in territori di conflitto. L’incontro sarà ospitato, domenica 5 febbraio 2023, dalle 10.00 alle 17.00, nel Castello del Malconsiglio di Miglionico.







Sotto i riflettori aneddoti che non trovano spazio nell’informazione ufficiale e che si nascondono fra le pieghe della storia con la esse maiuscola. La lezione sarà occasione per indagare un punto di vista sul giornalismo indipendente che deriva da una militanza politica vissuta in prima persona. «È per le persone che soffrono che mi sento in dovere di offrire un servizio onesto di informazione a prescindere dalle mie convinzioni».







Nel pomeriggio le allieve della scuola di Prime Minister avranno la possibilità di entrare negli aspetti più tecnici del giornalismo, insieme alla giornalista de La Repubblica, Anna Martino.