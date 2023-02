Il progetto THEMATIC finanziato dal programma INTERREG ADRION, insieme alla Cattedra UNESCO “Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di saperi” dell’Università degli Studi della Basilicata hanno organizzato una conferenza internazionale sul tema dei patrimoni immateriali come base per lo sviluppo sostenibile: l’incontro si svolgerà a Matera, venerdì 3 febbraio 2023, nell’aula B3 del campus universitario, dalle ore 11 alle ore 13.30. I partner del progetto THEMATIC, insieme a esperti e professori della rete delle cattedre UNESCO discuteranno delle potenzialità di sviluppo sostenibile basate sulle risorse immateriali, di cui sono ricchi i territori mediterranei. Diversi i temi della conferenza, con punti di vista portati da docenti ed esperti provenienti da Slovenia, Croazia, Serbia, Albania, Grecia, insieme agli studiosi della Università della Basilicata. Tra le questioni più importanti, la relazione tra Capitale Naturale e sviluppo sostenibile, la dieta Mediterranea come capitale immateriale per lo sviluppo di attività economiche, i bisogni di formazione e gli strumenti di promozione dell’imprenditoria innovativa nel settore del turismo culturale. Le risorse immateriali emergono come preziosi capitali per lo sviluppo delle regioni mediterranee. Le attività basate su queste risorse possono creare posti di lavoro per giovani con alti livelli di formazione, in territori marginali, lontani dai poli del turismo industrializzato. La realizzazione di questi processi virtuosi richiede investimenti nella ricerca, conservazione, e in parallelo nella creazione di prodotti innovativi, attrattivi per la domanda internazionale di turismo culturale.



PROGRAMMA



Interventi di apertura

Aldo Corcella, Chair DiCEM-Dipartimento delle Culture Europee e del Mediterraneo dell’UniBas-Università degli Studi della Basilicata

Biagio Perretti, Coordinatore. Progetto THEMATIC, ADRION Programma Interreg. Università della Basilicata.



Modera:

Angela Colonna coordinatrice UNESCO Cattedra “Paesaggi Culturali del Mediterraneo e Comunità di saperi” dell’Università degli Studi della Basilicata.

Interventi:

Salvatore Giannino (PAM-Assemblea Parlamentare del Mediterraneo)

Dieta Mediterranea, UNESCO Patrimonio immateriale dell’umanità

MariaFara Favia Professoressa Economia Agraria Ferdinando Mirizzi Professore di Antropologia, Vita Santoro Docente a contratto di Antropologia, Università della Basilicata. UNESCO CHAIR on Mediterranean Cultural Landscapes and Communities of Knowledge - The Geo portal on the Italian food culture of the Italian Ministry of culture.

Pier Paolo FRANZESE Professore di Ecologia al Dipartimento di scienze e tecnologia Università Parthenope. Napoli. Coordinatore Cattedra UNESCO ambiente, risorse e sviluppo

Capitale naturale e sviluppo sostenibile

Amodio Parmentola Esperto di formazione e promozione della Imprenditorialità. Basilicata. THEMATIC team)

Il capitale immateriale per la creazione di imprese innovative nel settore turistico

Helena Cvenkel, (BSC, Business support centre Ltd., Kranj Slovenia), Darjia Radic ( expert THEMATIC) Bisogni di formazione per il turismo sostenibile nell’area Adriatico Ionica. I risultati dello studio del progetto THEMATIC.



Discussione ed interventi programmati.