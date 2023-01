“Il passato siamo noi: riconosciamo la nostra identità nel mondo”. Riflettori puntati sull’archeologia grazie al nuovo progetto che l’Amministrazione Comunale Baragiano - di concerto con l’Istituto Comprensivo e l’Università di Basilicata , insieme ad altri importanti partner, si appresta a portare a compimento nei prossimi mesi.



Il Progetto partirà a febbraio e durerà fino alla fine delle lezioni. E’ finanziato con fondi regionali del bando “ Laboratori e Itinerari Emozionali- Basilicata in marcia per vivere una vita che vale". E’ stato presentato- nei giorni scorsi- ai genitori ed agli alunni dal Dirigente Scolastico, Prof. Lorenzo Rispoli, alla presenza del Sindaco Giuseppe Galizia, alla consigliera delegata, Rosalba Valanzano, alla coordinatrice del progetto, Rosangela Pomponio, Marialba Guglielmi e Pierluigi Vitale che seguiranno i ragazzi in qualità di esperti.



Per il Sindaco Giuseppe Galizia "questo progetto, tra i più apprezzati tra quelli presentati, rappresenta un importante punto di partenza per orientare i ragazzi ad una maggiore consapevolezza di sé, attingendo alla memoria storica come veicolo fondamentale per un arricchimento non solo personale bensì utile all’intera comunità. Baragiano conserva un patrimonio archeologico di straordinaria importanza che va ben oltre i confini regionali. E’, quindi , fondamentale che siano soprattutto i cittadini ( e ancora di più i ragazzi) ad avere consapevolezza della grande occasione che la nostra storia ci offre. E’ importante avere come interlocutore privilegiato la scuola che ha scelto di promuovere il territorio con un progetto ben strutturato, interdisciplinare e complementare, in quanto in continuità con un precedente progetto patrocinato dalla stessa Amministrazione Comunale (che partirà quasi contemporaneamente e che interesserà sempre gli studenti). I 30 ragazzi avranno l’opportunità di fare un tuffo nel passato attraverso lezioni frontali e laboratori didattici, la cui finalità è la conoscenza del mondo dell’Archeologia, grazie al supporto della dott.ssa Guglielmi, di Baragiano, indicata come esperta esterna. Nozioni generali di tecniche di scavo archeologico, studio ed elaborazione dei dati, con una sezione di approfondimento del proprio territorio, visite guidate – ha concluso Galizia- saranno solo una parte di un’esperienza irripetibile. Il percorso troverà la sua conclusione in un laboratorio emozionale che si terrà proprio nel sito archeologico “Archeoparco del Basileus”, che unitamente all’Archeolab (sito proprio nei locali sottostanti la scuola Media) sarà interessato nei prossimi mesi da uno straordinario progetto di restyling”.



I ragazzi avranno modo di raccogliere i materiali in italiano ed in inglese in un sito web creato direttamente da loro grazie all’aiuto del Prof. Vitale che curerà la delicata sezione della promozione del territorio. Punto cruciale sarà il “salotto culturale “un vero e proprio raduno di persone tenuto da un host stimolante, pensato come un’importante occasione di confronto e di crescita.



Il progetto si chiuderà con un evento conclusivo di disseminazione dei risultati che saranno presentati all’intera comunità. Una straordinaria occasione per suggellare un percorso comune che ha il merito di combinare sinergie e prospettive future.