A poco più di un anno dal suo avvio, continua ad allargare la sua rete di protezione e cura del maltrattamento dei minori in Basilicata il progetto SottoSopra, selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. “Insieme per ricucire i sogni” è il titolo dell’iniziativa pubblica che si terrà a Potenza, presso i Magazzini sociali, mercoledì 5 ottobre a partire dalle ore 16.30. L’incontro, articolato nella presentazione del progetto a cura della responsabile Samantha Fusiello e in una tavola rotonda sulla tematica della violenza sui minori moderata da Anna D’Andretta, vuole porre l’accento sull’importanza della collaborazione tra tutti i soggetti che si occupano a vario titolo di infanzia e di adolescenza, oltre che sulla sensibilizzazione e sul coinvolgimento dell’intera comunità educante per far emergere e arginare un fenomeno che resta tutt’oggi molto latente. Per questo, grazie alla disponibilità dell’associazione Io Potentino Onlus, si è scelto per discuterne un luogo simbolico e solidale della città di Potenza, quello dei Magazzini Sociali di Rione Lucania. “Anche attraverso queste iniziative sul territorio intendiamo promuovere una cultura che riconosca, denunci, intervenga e prevenga le diverse forme di maltrattamento”, commenta Samantha Fusiello, psicologa della cooperativa Progetto Popolare che è il soggetto responsabile del progetto SottoSopra. “Le strategie di intervento per affrontare il problema, a maggior ragione dopo un periodo di pandemia che ha sicuramente acuito alcune situazioni di malessere, devono essere integrati e a carattere multidimensionale”, sottolinea Anna D’Andretta, presidente di Ethos, la cooperativa sociale che, all’interno di SottoSopra, ha attivato un Servizio specialistico di valutazione, supporto e programmazione composto da un’equipe (assistente sociale, psicoterapeuta e pedagogista) e da nove antenne, opportunamente formate, operanti in ciascuno degli ambiti socio territoriali della regione. In collaborazione con i servizi sociali e/o sanitari presenti, il Sevizio specialistico accoglie le segnalazioni di grave rischio o di maltrattamento e avvia tempestivamente una valutazione integrata e multidisciplinare per programmare gli interventi che poi gli stessi servizi, insieme all’antenna, mettono in campo.

Dopo i saluti del presidente di Io Potentino onlus Francesco Romagnano e dell’assessore alle Politiche sociali del Comune di Potenza Fernando Picerno, parteciperanno alla tavola rotonda la dirigente dell’Istituto comprensivo “Don Milani” Marcella Marsico, il parroco della chiesa San Giuseppe Lavoratore don Sergio Sannino, la responsabile della Caritas di Potenza Marina Buoncristiano, l’avvocata Francesca Sassano, i presidenti regionali dell’Ordine degli psicologi Luisa Langone e di quello degli assistenti sociali Giuseppe Paolo, la presidente del Tribunale per i Minorenni di Potenza Valeria Montaruli, la coordinatrice dell’Ufficio di Piano del Comune di Potenza Marilene Ambroselli e il dirigente dell’Unità dei Servizi alla persona Giuseppe Romaniello, infine Angelina Marsicovetere del Dipartimento politiche della persona Regione Basilicata.