Protagonista la moda a San Severino Lucano, per un appuntamento ormai diventato fisso nell’estate della cittadina del Pollino, “Forme Fashion Green”.

L’evento è ideato e organizzato dall’associazione culturale FORME, guidata da Elena Brulli, con Cesare Natalicchio direttore eventi, che ormai da anni opera tra Puglia e Basilicata nel nome della bellezza, del made in Italy e della valorizzazione del territorio. L’appuntamento è alle ore 21,00 con le sfilate di moda ecosostenibile, il talk show , la premiazione del contest fotografico sulla natura e l’ambiente con l’assegnazione del Premio FORME GREEN 2021.

“Una serata non solo di moda, dice il sindaco Franco Fiore, ma anche momento di riflessione sull’ambiente e l’ecosostenibilità. Attraverso la moda e in armonia con il lavoro fatto da stilisti e designer ribadiremo l’importanza che la eco-sostenibilità riveste nelle aree protette e non solo per lo sviluppo di agricoltura, artigianato e turismo sostenibile, ma anche in campo stilistico e della creazione di abiti e altro”.

Sulla suggestiva scalinata di piazza Marconi farà bella mostra di se la nuova collezione di Pansardi sposa, Dolores Mauro stilista leccese, i gioielli di Mimmo Burdi, una giovane stilista Lucana: Felisia, che già l’anno scorso ha presentato le sue creazioni.

L’Hair style ed il Make up saranno curate da Maria, Erika e Veronica de “ Lo specchio dei desideri” di San Severino Lucano.

Tra una sfilata e l’altra ci sarà il consueto talk show, a cui oltre al sindaco Fiore prenderà parte la presidente dell’Associazione Culturale Forme. Faranno da cornice all’evento le danze del Balletto Lucano la cui coreografia è curata da Loredana Calabrese, e le musiche di Pietro Altamura.

Le scenografie saranno curate da “La Mimosa” di Francavilla in Sinni e le luci a Master Service Tenerelli.

La serata si concluderà con l’assegnazione del Premio FORME GREEN 2021.

Nel corso della serata si darà al via alla II edizione del contest fotografico “ Forme Green” Tutti i cittadini, turisti, professionisti e non, sono invitati a partecipare, quindi , inviare entro il 1° Dicembre presso l’associazione forme uno scatto sulla natura, una commissione d’eccezione ne decreterà il vincitore al quale sarà assegnato il Premio ‘Forme Green 2022’’ .

La serata sarà condotta dalla giornalista Cristina Longo.