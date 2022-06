Il futuro è insieme!

Questo è lo slogan che accompagnerà le giornate degli Stati Generali del

Volontariato di Protezione Civile.

L’evento, che si terrà a Roma dal 16 al 19 giugno, vedrà anche la partecipazione di

cinque delegati del Gruppo Lucano.

La cerimonia di apertura, nel pomeriggio del 16 giugno presso l’Università degli Studi

Roma Tre sarà alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

L’edizione 2022 degli Stati Generali del Volontariato di Protezione Civile, a dieci anni

dalla precedente edizione, è stata anticipata da Tavoli di lavoro di preparazione nei

mesi di febbraio e marzo.

Sono state giornate di confronto a cui hanno preso parte esponenti del volontariato

di protezione civile, del Dipartimento della Protezione Civile, dei Centri di

competenza, delle Regioni e delle Province Autonome ed esperti delle materie

trattate, esterni al mondo della protezione civile.

I partecipanti, tra cui il Presidente del Coordinamento Nazionale Pierluigi Martoccia e

il Referente del Gruppo Lucano al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile

Giuseppe Muscatello, hanno condiviso le prime riflessioni su otto diversi temi con

l’obiettivo di approfondirli durante gli Stati Generali da cui emergeranno esigenze,

spunti e proposte per il futuro del volontariato di protezione civile.

Le quattro giornate di lavori rappresentano l’occasione per parlare di temi chiave per

il futuro del volontariato, in particolare: sicurezza, risorse, strategie di

comunicazione, valori, prospettive, pianificazione di protezione civile,

rappresentanza e attività in ambito internazionale. Un’importante occasione di

confronto per il Gruppo Lucano rappresentato, oltre che da Martoccia e Muscatello,

da Egidio Lacanna, Giuseppe Attadia e Antonio Mangiamele.

Gli Stati Generali puntano a creare un momento di dialogo tra Organizzazioni di

volontariato e Istituzioni sulle sfide future di questa fondamentale Componente e

Struttura operativa del Servizio Nazionale.

Il 19 giugno, giornata di chiusura dell'evento, si terrà una sessione plenaria in cui

verrà presentata una relazione con gli esiti degli otto tavoli degli Stati Generali del

Volontariato di Protezione Civile.







foto di repertorio