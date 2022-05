Il 24 maggio 2022 avrà luogo, nella prestigiosa sede della Humboldt Universität zu Berlin, una manifestazione speciale dedicata al sito archeologico di Monte Torretta di Pietragalla dal titolo: "Dalla Basilicata a Berlino. Un viaggio alla riscoperta del sito archeologico di Monte Torretta di Pietragalla”. L’evento, organizzato dall’ateneo tedesco in collaborazione con l’associazione “Lucani nel mondo” e la Regione Basilicata, si inserisce nell'ambito del Pietragalla Project: un ambizioso progetto di ricerca storico-archeologica e valorizzazione del patrimonio e del sito archeologico di Monte Torretta di Pietragalla avviato nell'estate 2017 e che vede una sinergia fra due enti universitari stranieri (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne e Humboldt-Universität zu Berlin), l'Università degli Studi della Basilicata, il CNR di Tito e Marsico Nuovo, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio della Basilicata, il Polo Museale della Basilicata, il Comune di Pietragalla e il Museo Archeologico Provinciale di Potenza.

Per la prima volta dall’inizio del Pietragalla Project, il sito di Monte Torretta esce dai confini nazionali e approda a Berlino, all’interno di una cornice internazionale degna dell’importanza storica e archeologica di questo fondamentale insediamento della Lucania preromana. Sarà l’occasione per svelare al pubblico i risultati delle ultime campagne di indagine, il sito internet ufficiale del progetto nonché le nuove prospettive in termini di tutela e valorizzazione del sito archeologico. In effetti, il Pietragalla Project è un progetto di archeologia sostenibile, fortemente sostenuto dall’amministrazione comunale di Pietragalla, e diretto non solo al mondo accademico ma anche a quella collettività lucana che vuole tornare a sentire il legame con i propri luoghi e con le proprie storie del passato.

Del resto, il sito di Monte Torretta di Pietragalla, ubicato a poco più di 1000 metri s.l.m. nella provincia nord di Potenza, è ben più di un semplice insediamento indigeno. I ritrovamenti effettuati dagli anni ’50 in poi, con il poderoso sistema di fortificazione ancora oggi perfettamente conservato e senza dimenticare la statuetta tardo-arcaica di Eracle in lotta con il serpente dell’Idra (diventata oramai il logo del progetto), mostrano l’indubitabile centralità di questo sito fra la fine dell’età del Bronzo e l’arrivo dei Romani nella regione, consentendo di riposizionarlo nello scacchiere di quel Mediterraneo che è un elemento essenziale per comprendere la nostra storia di ieri e di oggi.

Per coloro che non potranno essere fisicamente presenti all’evento (inizio previsto alle ore 19:00 italiane), gli organizzatori hanno previsto di diffonderlo online sulla piattaforma Zoom messa gentilmente a disposizione dall’università Humboldt.