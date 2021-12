È stata intitolata ai dirigenti medici veterinari Angelo Bochicchio e Donato Lacerenza la nuova sala formazione ubicata nella sede dell’Asp Basilicata di via Torraca a Potenza. “L’intitolazione di questa sala vuole essere un segno tangibile di vicinanza alle famiglie di Angelo e Donato che non lasceremo sole”, ha dichiarato ieri il direttore generale dell’Asp, Lorenzo Bochicchio, nel ricordare i due medici recentemente scomparsi. “La ricchezza della nostra Azienda è disseminata nei professionisti che vi lavorano – ha aggiunto il direttore – Angelo Bochicchio e Donato Lacerenza sono stati professionisti seri, persone che hanno dato la propria vita per questa Azienda con grande senso di responsabilità e competenza. Il nostro obiettivo è e sarà quello di proporli come esempio”.



Il direttore del Dipartimento di prevenzione sanità e benessere animale, dottor Vito Bochicchio, ha rimarcato la visione prospettica dei colleghi prematuramente scomparsi che “si sono adoperati nella convinzione dell’importante, straordinario ruolo che la medicina veterinaria svolge a garanzia anche della salute umana”.



L’Ordine dei Veterinari della Provincia di Potenza, contestualmente all’inaugurazione e alla benedizione della nuova sala formazione, nella persona della presidente, dottoressa Incoronata Zacometti, ha consegnato al dottor Andrea Lisi, la prima Borsa di studio “Bochicchio – Lacerenza”.