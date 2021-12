Dal 17 al 19 Dicembre a Potenza e Matera si terranno gli ultimi 3 concerti dell’edizione 2021 del MA/IN Festival. Un’edizione ambiziosa, all’insegna della musica contemporanea e della sperimentazione sonora che è partita l’11 Giugno a Matera – dove il festival è nato – per poi arrivare a Lecce, toccare per il primo anno Potenza e provincia (Avigliano e Sasso di Castalda) e chiudere il cerchio di nuovo a Matera il 19 Dicembre. All’interno di questa lunga programmazione, il MA/IN ha proposto concerti in prima assoluta caratterizzati dal dialogo tra strumento acustico ed elettronica; installazioni sonore, performance, sonorizzazioni e live cinema; workshop e masterclass con i compositori e artisti dedicati agli studenti dei licei musicali e dei conservatori. Una novità di quest’anno è stata la MA/IN Academy, un percorso di formazione e tutoraggio che ha portato studenti dei conservatori di Lecce e Potenza a proporre al pubblico le proprie composizioni eseguite dai musicisti del festival.

Il MA/IN è realizzato dall’associazione LOXOSconcept e sostenuto dal Ministero della Cultura, dalla Regione Puglia e dalla Regione Basilicata, con il patrocinio delle Provincie di Potenza e di Lecce, dei Comuni di Potenza, Matera e Lecce, in collaborazione con i Conservatori di Potenza e di Lecce e la media partnership della Rai.

Il 17 Dicembre alle ore 20.00, presso l’Auditorium del Conservatorio Carlo Gesualdo Da Venosa a Potenza, verrà presentato dal vivo il nuovo progetto discografico della flautista Laura Faoro “Ceci n’est pas une flûte”, fresco d’uscita per Stradivarius in questo autunno 202. Si tratta della prima produzione discografica da solista di Laura, specialista del flauto contemporaneo e prima vincitrice italiana, nel 2019, del Premio Stockhausen. Il disco (distribuito da Naxos), è stato realizzato in collaborazione con AGON con Massimo Marchi alla regia del suono. Il sottotitolo “metamorfosi flautistiche tra il XX e Il XXI secolo” ne spiega l’intento: si tratta infatti di differenti declinazioni del flauto contemporaneo, con e senza elettronica, tramite opere dalla forte impronta sinestetica, in un gioco sperimentale di miraggi sonori, illusioni ed allusioni.

Il 18 Dicembre (al Conservatorio di Potenza) e il 19 Dicembre (a Casa Cava, Matera) alle ore 20.00, è il turno di RE /// LOAD, il nuovo progetto del giovane e talentuoso chitarrista Carlo Siega. La selezione del repertorio si incontra con approcci di matrice extra-colta tratti dalla pop-culture, come il mash-up e pratiche di remixing. RE /// LOAD si presenta, dunque, come un corpo unico, un ecosistema performativo in cui reminiscenze di Bruno Maderna (Serenata per un Satellite) e Giacinto Scelsi (Manto) vengono convertiti in performance installative, convivendo e interagendo insieme a mash-up tratti dai Pan Sonic (Maa) e dal compositore austro-venezuelano Jorge Sanchez-Chiong fino alle trasfigurazioni elettroniche di matrice blues.



L’ingresso agli spettacoli ha un costo di 5 euro. I biglietti sono acquistabili presso l’Auditorium del Conservatorio/Casa Cava il giorno stesso degli spettacoli oppure sulla piattaforma Eventbrite all’indirizzo: www.mainfestival.eventbrite.it