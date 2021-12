Oggi la comunità di Senise festeggia i 100 anni di Lucio Pastore, nato il 14 dicembre del 1921 a Rotondella ma arrivato in terra senisese per lavoro. Qui trovò anche l’amore, conobbe quella che sarebbe diventata sua moglie, la signora Giulia Retta che sposò nel 1955 ed ebbero tre figli: Antonio, Maria e Adriana.

Il signor Lucio di professione era un autotrasportatore ed ha lavorato anche nel settore edilizio. Lavoratore instancabile e apprezzato da tutti, quando aveva appena vent’anni conobbe, però, la fatica della guerra. Nel 1941, infatti, partì, in un viaggio tutt’altro che semplice, come soldato per la Seconda Guerra Mondiale, alla volta dell’Africa settentrionale. Tornò in Basilicata nel 1945 e con fatica riuscì a ritornare a Rotondella. Poi, qualche anno dopo, con i soldi che era riuscito a mettere da parte, avviò il suo lavoro e arrivò a Senise.

Un immenso augurio anche dalla redazione de Lasiritide.it.



