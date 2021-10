Alessio Boni, interprete eccelso nella scena attuale degli attori italiani, è stato il prestigioso ospite della sesta edizione di Vivi Heraclea, tenutasi a Policoro sabato 2 ottobre.

La presenza di Alessio Boni, attore di origini bergamasche, è stato frutto dello straordinario lavoro di Tiziana Fedele, Presidente dell’Associazione Culturale “I colori dell’Anima” che organizza e cura la kermesse con la preziosa collaborazione della direzione regionale “Musei Basilicata”.

Il progetto “Vivi Heraclea”, che ogni anno acquisisce sempre maggiore peso e riconoscimento, è finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito del patrimonio immateriale e intangibile, e dal Comune di Policoro. Presenti alla serata in rappresentanza del comune, il Vicesindaco Nicola Celano e l’assessore al turismo Maria Teresa Prestera.

Questa edizione è stata ideata e curata assieme a Tiziana Fedele, da Savino Gallo, direttore dei musei di Metaponto e della Siritide di Policoro, e dall’assessore Maria Teresa Prestera , che si sono impegnati per realizzare un programma che potesse offrire il massimo risalto alla cultura, al museo e alla città di Policoro.



Fondamentale poi è stato il contributo dello staff organizzativo “La Mela di Odessa”, altra importante e dinamica associazione di Policoro , della Vicepresidente de “ I colori dell’anima” Rosanna Fedele e di Martino Iannibelli, giovane e talentuoso archeologo.

Margherita Gallo ha curato l’ufficio stampa dell’evento.

Belle le parole di Tiziana Fedele quando in maniera sincera, ringrazia tutti gli addetti ai lavori, parlando di loro come di una “grande famiglia”.

A condurre la serata è stato Tonino Bernardelli, che con garbo e grande professionalità, ha saputo bene intrattenere il pubblico nella conversazione, leggera ed intensa al contempo, mai banale, con l’attore Alessio Boni.

Durante la “chiacchierata” con Tonino Bernardelli, tra aneddoti della sua carriera e qualche accenno su tecnica e predisposizione dello e allo straordinario mestiere dell’attore, Alessio Boni ci ha raccontato la sua esperienza di attore ma soprattutto, di Uomo.

Un’esperienza umana e professionale la sua, che ha saputo catturare un pubblico partecipe, a conferma della necessità e dell’importanza di fare cultura e promuovere eventi artistici anche in Basilicata, attraverso una concreta programmazione e produzione culturale, che consenta la circuitazione di eventi di questo ed altro tipo sul territorio lucano, in maniera più abituale.

La serata si è conclusa con lettura di Alessio Boni di alcuni passi dell’Inferno de “La Divina Commedia” di Dante Alighieri, ricordato per i 700 anni della sua morte.

Una versione “dantesca” e dal sapore autentico questa sesta edizione di Vivi Heraclea, grazie alla determinazione, alla costanza e all’amore per il territorio di tutti i professionisti coinvolti.

E che questa possa essere solo la prima di molte altre iniziative culturali in Basilicata, anche durante la stagione invernale.



Roberta La Guardia