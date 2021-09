L’Unicef Italia e l’Unicef Basilicata, Presidente Angela Granata, hanno sempre avuto un legame molto stretto con la “Festa dei Nonni” e, in generale, con queste importanti figure di riferimento, fondamentali per la crescita dei più piccoli.



In occasione del 75° anniversario dell’Unicef, su proposta dell’Ufficio della consigliera di Parità della Provincia di Potenza, Liliana Guarino, è stato accolto l’invito ad organizzare in collaborazione con l’Anteas (Associazione nazionale tutte le età, attiva per la solidarietà) e l’Assessorato all’Infanzia del Comune di Potenza, un incontro tra Nonni/e e Nipotini/e dal titolo “Cari Nonni….volevo dirVi che”.



L’incontro si terrà sabato, 2 Ottobre, ore 17.00, presso Pace Bio, viale del Basento (sottostante MD - Piazza Italia).



La serata, tutta in onore dei nonni, sarà curata dai bambini con dediche, racconti, poesie, l’animazione è affidata allo staff di Taaluma party.



Parteciperà all’incontro il Presidente Anteas, Nicola Pica.



E' prevista la partecipazione dell'Assessore all'Infanzia del Comune di Potenza, Vittoria Rotunno.



Un piccolo buffet concluderà la manifestazione che si terrà nel pieno rispetto delle norme anticovid con accessi limitati. Verranno inoltre ammessi e autorizzati ad entrare solo i possessori di green pass. Per il rispetto delle norme di sicurezza anticovid, si prega di comunicare i nominativi dei partecipanti al seguente numero di telefono 347 2220788.