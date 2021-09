Con l’iniziativa di presentazione online che si terrà martedì 28 settembre alle ore 10, muove i primi passi SottoSopra, un progetto selezionato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile che si rivolge alla protezione e alla cura di bambini e adolescenti vittime di violenze e abusi, alla sensibilizzazione sul tema del maltrattamento dei minori e alla sua prevenzione.

Il progetto, di durata triennale e unico finanziato in Basilicata, è stato elaborato da un partenariato pubblico-privato che ha per capofila la cooperativa sociale Progetto Popolare e, insieme alle cooperative Ethos, Lilith e Vertigo, all’Istituto italiano di valutazione e all’associazione Defence for children Italia, comprende la Regione Basilicata, i comuni capoluogo Potenza e Matera, l’Ufficio scolastico regionale quali partner istituzionali. SottoSopra propone interventi specifici personalizzati per i minori a rischio o già vittime di maltrattamento e per le loro famiglie, oltre ad attività a carattere multidimensionale per contrastare la violenza sui più piccoli, attraverso la configurazione di una rete che dalle istituzioni, dai servizi già presenti e dal privato sociale si estende alla scuola, all’associazionismo e a tutta la società civile.

Uno degli obiettivi generali del progetto è la creazione di un Servizio specialistico di valutazione, supporto e programmazione composto da un’equipe (assistente sociale, psicoterapeuta e pedagogista) e da nove antenne, opportunamente formate, operanti in ciascuno degli ambiti socio territoriali della regione. L’antenna, in collaborazione con i servizi sociali e/o sanitari presenti, intercetta le situazioni a rischio e, dopo la valutazione dell’equipe, concorre alla realizzazione degli interventi programmati.

“Invertendo il punto di osservazione, da cui il nome del progetto, intendiamo promuovere modelli culturali e sociali innovativi che incidano sulla cura e sulla riduzione del danno, sulla prevenzione e sulla conoscenza delle diverse forme di maltrattamento – sottolinea Samantha Fusiello, responsabile del progetto SottoSopra – in modo da facilitare l’emersione del fenomeno e provare a ricomporre, insieme alle famiglie e alla comunità, le pesanti fratture che ogni tipo di violenza genera sempre sul minore”. Tra gli altri obiettivi c’è il potenziamento delle competenze genitoriali, oltre che quelle degli operatori sociali e sanitari, degli insegnanti, delle forza dell’ordine, dei legali e di tutta la comunità educante, che sarà sensibilizzata sul tema anche attraverso specifiche attività di comunicazione, nonché l’adozione di una policy di riferimento, ovvero di principi, procedure e linee guida per la tutela dei minori coinvolti.

Dopo i saluti degli assessori alle politiche sociali di Potenza e Matera, del garante dell’infanzia e dell’adolescenza Vincenzo Giuliano e l’introduzione del responsabile regionale dell’Alleanza delle cooperative sociali Giuseppe Salluce, presentano il progetto i vari partner. Intervengono all’iniziativa online Angelina Marsicovetere, del Dipartimento Politiche della persona Regione Basilicata, la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Claudia D’Atena, la presidente del Tribunale per i minorenni di Potenza Valeria Montaruli e i referenti di tutti gli ambiti socio territoriali lucani. Concludono i lavori Giovanni Lettieri, Anci Basilicata, e l’assessore regionale alla Salute e alle Politiche sociali Rocco Leone.