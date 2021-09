Prenderà il via domani il Festival "GiroGiRotonda" organizzato dal Comune di Rotonda con il contributo della Regione Basilicata. La tre-giorni educativa e culturale sarà curata dallo scrittore Gianluca Caporaso e tanti saranno gli ospiti di rilievo che animeranno il palinsesto. Coinvolto anche il mondo della Scuola. Gli studenti dell'Istituto Comprensivo "Don Bosco" di Rotonda, infatti, saranno i primi a beneficiare di questa importante iniziativa voluta fortemente dall'Assessore rotondese Donatella Franzese. "Si tratta di una opportunità importante per ampliare conoscenze, arricchire e riempire la propria "scatola degli attrezzi" - ha dichiarato l'Assessore Franzese. . Un festival che prima ancora di educare vuole offrire momenti di condivisione, generare stupori, meraviglie e riscoprire la bellezza degli incontri". Si parte domani venerdì 24 settembre alle 10 con "Il Teatro delle ombre" curato dal divulgatore storico Domenco Colucci destinato ai bambini dell'Infanzia per poi passare ai "Racconti del mondo", una narrazione con Gianluca Caporaso noto per i suoi tanti testi di narrativa per l'infanzia che coinvolgerà gli alunni della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo rotondese. Si proseguirà poi con tre laboratori per ragazzi di varie età che si svolgeranno presso gli ambienti del Museo di Storia Naturale di Rotonda. Tutti previsti per le 16,30. Animeranno gli eventi il noto scultore cartapestaio Raffaele Pentasuglia con il laboratorio di illustrazione "Alberi e Pietre", Domenico Colucci con il laboratorio di costruzione di figure per il teatro delle ombre "L'ombra della proboscide" e Gianluca Caporaso che animerà il laboratorio di scrittura fantastica "Giardini in cielo". Sempre al Museo Naturalistico, alle 17,30 prenderà il via la Conferenza curata da Luigi Catalani docente del Laboratorio di tecniche e strategie per la comunicazione professionale presso l'Università della Basilicata dal titolo "Biblioteche per la vita, libri che aiutano a crescere" rivolto a educatori, insegnanti e genitori. La chiusura della prima giornata si terrà al Teatro "Selene" con lo spettacolo di bolle di sapone con il Clown Sonetto.