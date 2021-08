Con la direzione artistica del Pignola in Blues, dal 5 al 7 Agosto a Sant’Angelo Le Fratte la prima edizione di “Cantine in Blues”.

Da tempo l’associazione culturale Cross Roads accarezzava l’idea di rendere il format del Pignola in Blues itinerante in diversi comuni della Basilicata. Il progetto ha già preso corpo con l’edizione invernale che vede i gruppi esibirsi nei locali di alcuni paesi. Il covid ha inevitabilmente segnato una battuta d’arresto lo scorso anno, ma sebbene ancora con alcune limitazioni, l’idea inizia a concretizzarsi. E’ così che nasce “Cantine in blues”, nel suggestivo borgo di Sant’Angelo Le Fratte. Grazie all’amministrazione del piccolo gioiello della valle del Melandro e al supporto di due partner, Fondo Sanitario Ippocrate e 24H SA, per tre sere dal 5 al 7 Agosto Sant’Angelo ospiterà la prima edizione di una nuova avventura blues. La manifestazione prevede dei concerti sia in Piazza dei Martiri che nei vicoli del paese.

Il programma prevede giovedi 5 Agosto l’esibizione di Basilicata Connection e Niki Buzz Band; venerdi 6 Agosto Giuseppe Spedino Moffa e Soul Blues Connection; sabato 7 Agosto Betta e Luti e Joe Bastianich & la Terza classe.

Per i concerti in piazza è necessaria la prenotazione sulla piattaforma eventbrite. La struttura della manifestazione ricalca lo stile del Pignola in blues al quale è rimasta la direzione artistica.