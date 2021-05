All’ITS POP DAYS c’è anche la Basilicata con il suo ITS 5/05/2021 La Fondazione di partecipazione Istituto Tecnico Superiore per l’Efficienza Energetica, primo e unico ITS di Basilicata, sarà presente all’ITS POP DAYS, nelle giornate del 5, 6 e 7 maggio 2021. Si tratta di una vera e propria Fiera, organizzata da Umana e Confindustria, in collaborazione con Indire, nella quale 90 ITS da tutta Italia si riuniranno “virtualmente”, illustrando la propria offerta formativa, le eccellenze e le collaborazioni che li caratterizzano, raccontando la propria storia ad un pubblico vasto.

Abbiamo sentito tanto parlare delle opportunità che gli ITS offrono ai giovani, non ultimo per bocca del Presidente del Consiglio Draghi e del Ministro dell’Istruzione Bianchi. Inseriti da oltre un decennio nel dialogo fra impresa e studenti, gli ITS sono percorsi formativi biennali post diploma erogati da Fondazioni nel cui board siedono le stesse imprese che indicano i moduli didattici più utili per i profili più ricercati. Questi percorsi, molto frequentati in altri paesi in Europa, in Italia sono ancora poco conosciuti da ragazzi e dalle loro famiglie.

Ebbene, anche la Basilicata ha il suo fiore all’occhiello: l’ITS “Efficienza Energetica”, nato nel 2018. L’ITS di Basilicata conta 44 soci, di cui 18 fondatori e 26 partecipanti. È un ITS giovane, ma che già vanta una dimensione internazionale, con soci, imprese e laboratori distribuiti tra Svizzera, Argentina, Iran oltre che in ben nove regioni italiane.

L’ITS di Basilicata sta per concludere il primo biennio del percorso per “Tecnico superiore per la gestione e la verifica di impianti energetici”. Rispetto al bando di reclutamento, sono state n. 70 le candidature pervenute; n. 57 i candidati presenti alla selezione; n. 25 gli allievi selezionati frequentanti; n. 90 le ore di formazione propedeutica erogate; n. 1200 le ore di formazione tecnica realizzate; n. 800 le ore di stage realizzate in n. 18 aziende; n. 20 gli allievi ammessi all’esame finale. Gli esami si svolgeranno proprio nei giorni 6 e 7 maggio 2021.

Già durante il primo biennio una parte della didattica si è concentrata sulla produzione di idrogeno, che sarà un elemento fondamentale per lo sviluppo delle attività del nuovo ciclo dell’ITS, guardando alle opportunità di occupabilità dei giovani da formare su energia pulita e start-up innovative nelle FER.

L’ITS di Basilicata ha messo a punto, nel suo primo biennio, un modello didattico innovativo: l’aula è diventata un laboratorio/ centro di creazione di nuova conoscenza. Si è formata una comunità "che costruisce conoscenza", composta da allievi e docenti/esperti/ricercatori. Sotto la guida del docente/coach, i ragazzi hanno progettato e realizzato prototipi basati sull’utilizzo di energie pulite per un futuro sostenibile.

Allo scopo di garantire l’accompagnamento al lavoro, l’ITS di Basilicata ha offerto spazi e servizi per la creazione e lo sviluppo di nuove idee imprenditoriali e, investendo in R&S, ha progettato il «Borgo dell’Energia», un sistema residenziale basato sull’uso e riuso di risorse sostenibili; un modello di città che utilizza fonti pulite e adotta una way of life eco-friendly, a zero emissioni, zero rifiuti, aprendo l’era post-petrolio. Sarà un borgo tutto da inventare grazie alle idee e ai prototipi messi a punto dagli studenti dell’ITS coinvolti nel nuovo percorso formativo 2021-2023.

Cliccando sul link https://api.cving.com/v1/deep-links/jobs-page/191/ sarà possibile visitare lo stand dell’ITS Basilicata alla Fiera ITS POP DAYS e scoprire le novità del biennio 2021-2023.

Come afferma il Presidente dell’ITS di Basilicata Giuseppe Paternò, parlando ai giovani lucani, “Il vostro futuro è la nostra responsabilità; la realizzazione dei vostri sogni il nostro impegno”.

Il futuro è già domani e buon lavoro all’ITS di Basilicata, una vera e propria serendipità lucana.



