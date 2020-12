Giorni di festa ad Anzi, paese amico dell’Unicef e delle Pigotte 28/12/2020 La vita di Anzi, piccolo paese della Basilicata è fatta di aneddoti e di racconti. Il Natale di Anzi è fatto di riti, di antiche melodie e di volti, su cui le rughe del tempo hanno formato le più belle scritture della vita. Ad Anzi il Natale è Vangelo dei semplici e degli umili, esercizio di bellezza, di ingegno, di creatività e di tradizione al tempo stesso. Mani laboriose, a volte tremanti, occhi dolci e flebili voci sono state capaci di rapire tutti in desideri di cielo.

L'amministrazione Comunale di Anzi, comune amico di Unicef, la sindaca Filomena Graziadei, la vicesindaca Maria Antonietta Mancino a la consigliera Licia Andruzzi, hanno sostenuto l’impegno instancabile di Claudia Robilotta, volontaria del servizio civile del Comitato Provinciale Unicef di Potenza, che con i laboratori delle Pigotte, le bambole di pezza dell’Unicef, ha saputo far vivere al suo paese il vero senso del Natale, mettendo al primo posto la solidarietà verso i più piccoli.

L’amministrazione Comunale di Anzi ha sottoscritto un accordo di partenariato con Unicef Potenza e il 20 novembre, giornata del 31° anniversario della Convenzione dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, ha illuminato di blu, la casa comunale, l’osservatorio e i piccoli e i più grandi con disegni, mascherine colorate hanno ricordato che tutti i bambini del mondo hanno diritto al gioco, alle medicine, all’istruzione, alla pace.

Subito dopo Claudia ha distribuito l’ovatta e le sagome e ha chiesto ad amiche, nonne, alle suore, a piccoli e grandi, di mettersi in gioco per creare Pigotte, le bambole di pezza dell’Unicef che, adottate con venti euro, salvano la vita di un bambino.

Ed è cominciata una entusiasmante gara di solidarietà. La pagina Facebook di Claudia ha cominciato a raccogliere le testimonianze di questo slancio di generosità. Le addette a cucire e riempire le sagome Maria Barbarito e sua figlia Mariateresa De Stefano. Le sarte la cuoca Rosalia del ristorante Iris e la maestra Filomena Sarli e con l’aiuto della piccola Francesca Casella di 10 anni .Pompea Pecora, Celeste Matteo e le figlie Maria Grazia, Francesca ed Emanuela Lavanga, Antonietta Tammone e le figlie Carmen e Francesca Tito, Maria Rivelli e sua figlia Melania Marcogiuseppe. Le più piccole sarte Valentina Pecoraro e Katia Buchicchio di 14 anni, quest’ultima ha ottenuto in estate la targa Anzese dell’anno 2020 per aver realizzato le mascherine durante il periodo della pandemia.

E ancora i disegnatori di volti: Mimmo Lauletta, Tonia Ungaro, Donatella Marino, Mayra Romano, Rocco Cilibrizzi e Lucrezia Buchicchio, le ricamatrici e le magliaie Angela Ciani, la nonna di Claudia, e le sue amiche Donatina Quagliano e Antonietta Buchicchio ,Maria Antonietta Sabatella. Tutte queste persone hanno unito i loro sforzi e creato capolavori unici che hanno trovato cuori generosi, pronti ad accoglierle.

Anzi conta persone molte anziane e la bisnonna di Claudia, Antonietta Tortorelli di 101 anni ha adottato una Pigotta realizzata da Rocchina Ruggieri, Margherita Ciani e sua figlia Mara Martinelli.

Anna Albano ha realizzato soprattutto Pigotte personalizzate come la Pigotta Greta Thumberg.

La famosissima sarta (non per mestiere ma per passione) del paese Carmela Albano ha realizzato Pigotte dei personaggi Disney e di tante altre favole e cartoni, molte Pigotte con i vari mestieri,sport e personalizzate.

Eleonora Passarella di quasi 6 mesi è stata la bambina più piccola di Anzi che ha adottato la Pigotta Cappuccetto Rosso e il bambino più piccolo che ha adottato una Pigotta personalizzata è stato Paolo Laurita.

Melina Fistetti, la volontaria dell’Unicef di Potenza che già negli scorsi anni ha realizzato varie Pigotte, quest’anno si è dedicata alla realizzazione e l’adozione di 5 Pigotte personalizzate ispirate alle sue tre pronipotine e figlie di amiche.

ll gruppo “Arcobaleno” composto da: Giusy Petrone,Michelina Passarella,Antonella Lorenzo Maria Teresa Buchicchio e Rosanna Motta hanno realizzato una quarantina di Pigotte Unicef che sono state adottate non solo ad Anzi ma sono state spedite in vari paesi lucani e anche in varie regioni di Italia. In più hanno realizzato e regalato tre Pigotte personalizzate per le Amministrici di Anzi.

Per la Prima volta nei comitati Unicef del sud Italia ad Anzi sono state create Pigotte Africane. Le stoffe provenienti dal Burundi sono state donate e dalle suore dell’Ordine di Santa Bernadette di Anzi. Le sagome sono state cucite e riempite da Maria Teresa Buchicchio e Rosanna Motta. I bebè sono stati realizzati da Roberto Fanelli. I volti sono stati dipinti dalla maestra Maria Motta. I vestiti tipici burundesi sono stati realizzati dalla bravissima sarta Angela Sarli e sua sorella Filomena si è dedicata alla alla realizzazione dei gioielli e alle acconciature delle Pigotte Africane.

Ringraziamo calorosamente Stefano Cesare Mele di Calvello che insieme a Maria Libonati hanno portato a spasso la Pigotta Africana sulla carrozzella.

Rocchina Pecoraro con l’aiuto di suo Francesco D’Anzi di sei anni hanno realizzato e adottato due Pigotte maschietto personalizzate.

Erika Sarli e suoi figli Michela di 8anni e Loris Tortorelli di 6anni hanno realizzato ed adottato due Pigotte personalizzate.

Carla Sabatella con le sue figlie Eliana e Donatella Giorgio Di Ioia con l’aiuto della tutor Teresa Sarli hanno realizzato ed adottato due Pigotte personalizzate.

Anna Franco con le sue figlie Filomena e Rossana Buchicchio ha realizzato ed adottato 4 pigotte da regalare alle proprie figlie e nipoti. In più la loro madre ha realizzato e donato all’Unicef di Potenza la Pigotta con il vestito tipico di Avigliano paese da cui proviene.

Rosalba Pecora responsabile della RSA “Isa Monacella” di Anzi(PZ) ha adottato la Pigotta infermiera per i nonnini della struttura e ha spiegato loro ,tutta la storia e l’importanza delle Pigotte Unicef. Il racconto ha acceso nei loro occhi una gioia che scalda il cuore.

Grazie a Florinda Fella originaria di Anzi che ha adottato 4 Pigotte Sospese che ha donato al suo paese e ha fatto realizzare una Pigotta personalizata per la sua nipotina Alba Trapanese, figlia adottiva di Luca fondatore dell’Associazione “A Ruota Libera.”

Questo 2020 ci ha privati della Bellezza, oltre che di quei gesti semplici e spontanei, come gli abbracci, che riempiono il cuore. La storia delle pigotte di Anzi che vi ho raccontato, le parole che state leggendo, mi auguro possano diventare abbracci, per tutta la popolazione di Anzi, per quegli anziani che vivono in solitudine le difficoltà di questo momento.

Ancora una volta, dall’umile capanna di Gesù Bambino si irradi in ogni casa la luce della speranza, per illuminare questa notte troppo buia della quale finalmente si intravede la fine.





Lasiritide.it

(Nella foto Antonietta Tortorelli, di 101 anni, con la sua pigotta)

