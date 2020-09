Si rende noto che il 30 settembre p.v. alle ore 11.00 presso la sede amministrativa dell’Ospedale San Carlo di Potenza l’Amministratore Parrocchiale di Tolve e Pro Rettore del Santuario Diocesano di San Rocco, Sac. Francesco Martoccia, il Sindaco di Tolve, Sen. Pasquale Pepe, e una rappresentanza della Comunità tolvese, consegneranno all’Ing. Giuseppe Spera, Commissario con poteri di Direttore Generale, i due videolaringoscopi acquistati come iniziativa caritativa del Santuario di Tolve a beneficio della Rianimazione del nostro Ospedale; l’esempio di vita di San Rocco, che in vita si spogliò dei suoi beni per soccorrere gli ultimi, e la devozione verso di lui sono alla base di questa iniziativa a favore degli ammalati della nostra Regione Basilicata. San Rocco, maestro di carità, interceda per tutta la nostra Regione in questa epidemia e ci ottenga la salute del corpo e dello spirito!