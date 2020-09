Achille Lauro incontra il pubblico del MatIFF per un talk-show dedicato al cinema ma anche alla musica.







Il popolare cantautore sarà ospite del Matera Art International Film Festival, diretto da Antonio Andrisani, giovedì 24 settembre, alle ore 20.30, nella corte dell’ex-ospedale di San Rocco, in piazza San Giovanni, a Matera, per ritirare il premio MatIFF riservato ai giovani produttori cinematografici, per il cortometraggio “Terrurismo” di Vito Cea e Roberto Moliterni, prodotto proprio da Lauro (anche presente nel film in un cameo insieme ad Andrisani, che ne è il protagonista).







Sarà l’opportunità per dialogare con l’artista, conoscere meglio quest’altro versante della sua attività, insieme al suo manager Angelo Calculli, e a Nahaze, la giovante cantante di Matera diventata famosa nel mondo col singolo “Carillon”, in featuring proprio con Lauro e prodotto da Boss Doms.







Nahaze, nella stessa serata, ritirerà il Disco d’Oro per “Carillon”, prima materana nella storia a raggiungere questo prestigioso traguardo in ambito musicale.







Una serata sicuramente emozionante e piena di riconoscimenti importanti, che testimonia la tendenza del MatIFF ad allargare progressivamente i propri orizzonti oltre il cinema, con l’obiettivo di diventare una vera e propria “Biennale” di Matera.







Al termine dell'incontro, Achille Lauro sarà disponibile per il firmacopie del suo ultimo libro, "16 marzo".







L’ingresso all’evento è libero, fino ad esaurimento posti.