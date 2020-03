Dalle ore 12.00 di questa mattina, fino alle ore 12.00 di domani, domenica 29 marzo, attraverso un semplicissimo gesto, tutti noi, grazie all'artista musicale di Corleto Peritcara (PZ), Mirko Gisonte, avremo l'opportunità di contribuire alla donazione di fondi destinata alla protezione civile di Basilicata. Gisonte infatti, assieme alla sua produzione musicale, ha scelto di dare un contributo in questo periodo di difficoltà mondiale, attraverso il social network “Facebook”, in modo tale da coinvolgere più persone possibili alla causa. Un modo nuovo e semplice accessibile a tutti insomma. L'unico gesto da compiere, è quello di cliccare sulla pagina personale del chitarrista “Mirko Gisonte” e mettere un like (mi piace), all'ultima foto inserita, dove il lucano viene fotografato mentre impartisce lezioni di chitarra ad un bambino che è agli inizi di questo suo nuovo percorso di vita. Ogni like ricevuto, avrà il valore di dieci centesimi, ragion per cui, l'intento è quello di raggiungere migliaia di apprezzamenti, per far si che la quota da donare in beneficenza possa aumentare di ora in ora. A tal proposito, non c'è bisogno di condividere la foto, i like valgono solamente per quelli inseriti sulla foto postata sulla pagina di Gisonte. “L'idea nasce a seguito dello straordinario successo ottenuto attraverso le 60.000 visualizzazioni del mio video musicale “Anathema” girato ad Istanbul tre mesi fa – ci racconta lo stesso Mirko Gisonte -. Questo risultato fa capire che la mia musica è molto apprezzata e per questo dico grazie a tutti quelli che mi supportano e apprezzano ciò che faccio”. Un risultato che mette in risalto un giovane artista lucano e che per festeggiare questo traguardo, ha deciso di coinvolgere tutti noi in questo suo grande gesto di solidarietà: “ti rispondo con un pensiero che mi ha sempre accompagnato nell'arco della mia vita e che mai come in questo periodo, sto cercando di mettere a frutto e cioè che è in questi momenti che persone con una certa visibilità devono tirar fuori il meglio di se. D'altronde la musica non è al servizio di gente inutile”. Allora non resta che andare sulla pagina facebook “Mirko Gisonte” e cliccare “mi piace” alla foto, scelta non a caso, dato che rappresenta come meglio non si poteva, il video “Anathema” dove la gioia della vita viene raccontata attraverso le musiche e le immagini, con i bambini che ne sono parte fondamentale.



Carlino La Grotta