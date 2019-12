Mercoledì 11 dicembre alle 18.30 nell’Open Dome allestita in Piazza San Francesco a Matera, verrà presentato “La forza silenziosa delle donne”, un documentario, a cura di CGIL FILCAMS, in collaborazione con la Fondazione Matera Basilicata 2019, che narra la storia e le tradizioni della Basilicata, attraverso gli occhi e le voci di 12 donne.

Un racconto della vita quotidiana, per consegnare uno spaccato, spesso trascurato, sulla condizione femminile: uno spaccato del mondo lavorativo lucano, dalla bracciante alla magistrata, dall'ostetrica alla prima sindaca donna, che raccontano le esperienze di vita, di lavoro e di emancipazione culturale per l’affermazione dei diritti civili e per la parità.

Saranno presenti le protagoniste del documentario, insieme a Rossella Tarantino, manager sviluppo e relazioni della Fondazione Matera Basilicata 2019, Manuela Taratufolo e Marcella Conese della CGIL.

Modererà l’incontro la giornalista Antonella Ciervo.