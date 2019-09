Domani, mercoledì 18 settembre 2019, alle ore 10.30, nei locali esterni de “La Maison du Cafè” in via della Fisica a Potenza, si terrà la CONFERENZA STAMPA di presentazione dell’associazione “FestiVart Basilicata” e del primo evento in programma sabato 21 settembre al Palabasento di contrada Lavangone (Pz).

L’incontro con i giornalisti sarà l’occasione per presentare la mission della nuova associazione culturale potentina e tutte le info sulla prima edizione del “Music FestiVart Basilicata”, l’evento che porterà a Potenza artisti di rilievo internazionale e nazionale come Gué Pequegno, Corona, IceMc, Youngucci (per annunciarne solo alcuni!), per quello che sarà il più importante festival musicale dell’anno per budget e organizzazione.



“Uno degli obiettivi della nostra associazione - precisano i quattro soci - è quello di consentire ai tanti giovani, e non solo, di non dover più andare fuori regione per seguire il concerto o lo spettacolo del proprio artista preferito, ma offrire loro un'ampia selezione di grandi eventi musicali, teatrali, cinematografici e culturali, da organizzare in loco”.