Teatro, relazioni, turismo e sostenibilità. Sono i “principi” del “Festival del Teatro Aperto”, che si terrà a Pescopagano dall'11 al 15 agosto, nella Villa Comunale in piazza della Vittoria. Il FESTA (vale a dire FEStival del Teatro Aperto), porterà in scena 5 compagnie teatrali che raggiungeranno la terra lucana, da Milano, Vicenza, Firenze, Ancona e Napoli. Cinque giorni di relazioni, dove si vivrà insieme per tutta la durata del festival, dove saranno ospiti delle bellezze che offre il territorio. Il tutto, in un evento sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale, sotto la direzione di Marco Pace e del comitato organizzatore dell'Associazione Albatros, con Gerarda Bruno, Gerardo Zazzerini, Angela Pace e Luigi De Vincenzo. L'evento è finanziato dal Comune di Pescopagano e patrocinato anche da Regione Basilicata e Fondazione Matera-Basilicata 2019. Un festival come missione sociale e civica, che promuove anche turismo e relazioni. Le compagnie, infatti, dopo l’esibizione non vanno via, ma restano per tutti e quattro i giorni, condividendo esperienze e conoscenze tra di loro. E durante i vari spettacoli, organizzeranno anche delle improvvisazioni.



Il programma, ricco e variegato, prevede la presentazione delle compagnie con una conferenza di benvenuto alle ore 17 di domenica 11 agosto: "Cultura teatrale e sostenibilità". Saranno illustrati il programma artistico e soprattutto verrà dato ampio spazio al tema della sostenibilità ambientale, sociale ed economica di manifestazioni simili e di come tali eventi possano avere benefiche ricadute sul territorio. Lunedì 12 agosto il meeting "Osmosi culturale", e alle 21:15 la compagnia di Napoli Comic Art presenta "Napul'è...cose da pazzi". A seguire, la compagnia di Vicenza Theama Teatro con "Malfemal". Martedì alle ore 17:00 una visita guidata a Pescopagano, mentre alle 21:15 l'associazione Giotto in Musica di Firenza, Alessia Arena, persenterà "Buon compleanno". A seguire, la compagnia di Ancona, Claet", con "I giusti nel tempo del male". Mercoledì 14 agosto alle ore 17 esercizi teatrali, giochi e improvvisazioni, alle ore 21:15 in scena "Homo Acephalus" della compagnia Birabirò di Milano. ll 15 agosto il meeting "Conosciamo Stanislavskij", nel pomeriggio alle 16:00 le considerazioni finali e i saluti presso il Bosco delle Rose al Torrente Ficocchia. L'ingresso e la partecipazione alle iniziative del "Festa" è gratuita. Info e calendario delle iniziative disponibili su Facebook, pagina "Festival del Teatro Aperto".



La segreteria organizzativa

Associazione “Albatros”