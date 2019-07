Latronico: Rebirth Forum con la presenza dell'artista Michelangelo Pistoletto 5/07/2019 Dall'8 al 13 luglio 2019 un summer camp e, con la presenza eccezionale di Michelangelo Pistoletto, un forum per ripensare i territori attraverso l'arte e la cultura. Al Mula+ Museo di Latronico, dall'8 al 13 luglio 2019 prende forma "Immaginare Latronico, tra natura e cultura", un programma educativo e formativo promosso dall'Associazione ArtePollino nell'ambito di Bellezza Mia!, progetto sostenuto dall’Ufficio Sistemi Culturali e Turistici, Cooperazione Internazionale, Dipartimento Presidenza della Regione Basilicata.



Il percorso – ideato e curato da Stefania Crobe – intende attivare processi di public engagement e progettazione condivisa, stimolando la partecipazione attiva delle comunità attraverso processi di co-creazione e azione, e generando rapporti sempre più stretti tra museo, cittadinanza, cultura e territorio.

La prima parte del progetto, dall'8 al 12 luglio, vede protagonisti bambini, adolescenti, cittadini in un percorso laboratoriale dal titolo Semi di Futuro.

Metaforicamente “gettare semi” significa creare condizioni di fecondazione, di contaminazione, di ibridazione attraverso l’incontro con l’altro. Proiettarsi nel non ancora. Concretamente, nell’agire quotidiano, significa la creazione di una rete di scambio tra museo, città, luoghi e abitanti, l’attivazione di nuovi e inediti processi di conoscenza e produzione del territorio attraverso l’arte e la creatività, la capacità di immaginarsi altro. Oltre la funzione conservativa, il museo di Latronico diventa così uno spazio critico e uno spazio dell’immaginazione in cui provare a costruire un presente condiviso e collaborativo, un futuro verso cui tendere.



Il 13 luglio 2019, dalle ore 9.30, il percorso si conclude, per aprirsi a nuove riflessioni, con la presenza eccezionale dell'artista di fama mondiale Michelangelo Pistoletto.



Con il Maestro Pistoletto, che con il segno-simbolo del Terzo Paradiso e il Rebirth-day movimenta i fermenti trasformativi di molte “periferie territoriali” in tutto il mondo, prende forma il Rebirth Forum dal titolo "Le aree interne tra arte, cultura ed educazione".

Una giornata per riflettere – attraverso tavoli di discussione e progettazione – sul ruolo dell’educazione e dei processi artistici e culturali nello sviluppo del territorio del Pollino. Un invito a dotarsi di un nuovo sguardo per ripensare i territori interni e immaginare – operativamente – azioni capaci di stimolare la partecipazione attiva delle comunità attraverso processi collaborativi.



Guardando lontano, nel perseguire una visione, si affronteranno questi temi in relazione agli obiettivi 4, 10, 17 dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell’ONU, che sono rispettivamente: Istruzione di qualità, Ridurre le diseguaglianze, Partnership per gli obiettivi.

L'incontro – aperto a dirigenti scolastici, docenti, PA, associazioni, cittadini – intende così avviare, a partire dalle idee dell'arte, dei cantieri di progettazione condivisa per un cambiamento responsabile e sostenibile.



Insieme a Michelangelo Pistoletto, apriranno i lavori dei tavoli di progettazione, Gaetano Lofrano, presidente ArtePollino, Filippo Tantillo, comitato tecnico Strategia Nazionale Aree Interne, Stefania Crobe, dottore di ricerca in urban planning e curatrice public program MULA+, Francesco Saverio Teruzzi, Cittadellarte Fondazione Pistoletto.



A Latronico, porre al centro l’immaginazione significa destituire l’immagine di perifericità e isolamento, cui spesso le periferie territoriali e le aree interne e marginali rimandano, per fare spazio ad altro, a nuovi immaginari. Nuove visioni capaci di rimettere in moto il territorio attraverso gli artefatti simbolico-operativi offerti dall’arte e dalle pratiche artistiche e culturali.



IMMAGINARE LATRONICO tra natura e cultura



SEMI di FUTURO

+ REBIRTH forum

8-13 luglio 2019

MULA + Museo di Latronico PZ





PROGRAMMA



SEMI DI FUTURO | summer camp

ore 10-12 | MULA + Località Calda, Latronico



8 luglio 2019 | Giardino che vai, paradiso che trovi



9 luglio 2019 | Coltivare cultura



10 luglio 2019 | Spazi colti



11 luglio 2019 | Semento in movimento



12 luglio 2019 | Versi riflessi





13 luglio 2019 | REBIRTH FORUM // Le aree interne tra arte, cultura ed educazione

ore 9.30-18 | MULA + Località Calda, Latronico





ore 9.30 // Accredito



ore 10 //

Saluti istituzionali //

Gaetano Lofrano, ArtePollino



Le aree interne e i margini al centro delle politiche

Filippo Tantillo, SNAI



Immaginare Latronico. Le aree interne tra arte, cultura ed educazione

Un percorso di co-progettazione territoriale

Stefania Crobe, SITI Laboratorio di immaginazione urbana [e umana]



Arte al centro.

Il Rebirth Forum come dispositivo di ripensamento dei territori

Michelangelo Pistoletto, artista



Il Forum e il metodo demopratico: istruzioni per l'uso

Francesco Saverio Teruzzi, Cittadellarte Fondazione Pistoletto



ore 11 // Suddivisione in tavoli e avvio dei lavori



ore 17 // Restituzione dei lavori





IMMAGINARE LATRONICO tra natura e cultura

è un programma educativo ideato e curato da Stefania Crobe - SITI Laboratorio di immaginazione urbana [e umana]



realizzato nell’ambito del progetto Bellezza mia! dell’Associazione ArtePollino



con il sostegno della Regione Basilicata

Per il Rebirth Forum si ringrazia la preziosa collaborazione di Cittadellarte Fondazione Pistoletto



info | Associazione ArtePollino | 340 678 6865 | info@artepollino.it



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 5/07/2019 - Latronico: Rebirth Forum con la presenza dell'artista Michelangelo Pistoletto

Dall'8 al 13 luglio 2019 un summer camp e, con la presenza eccezionale di Michelangelo Pistoletto, un forum per ripensare i territori attraverso l'arte e la cultura. Al Mula+ Museo di Latronico, dall'8 al 13 luglio 2019 prende forma "Immaginare Latronico, tra natura e cultur...-->continua 5/07/2019 - Avis.....il dono non va in vacanza

“Prima di partire per le vacanze, andate a donare”: è l’appello lanciato dal neo presidente dell’Avis regionale di Basilicata, Sara De Feudis, a Potenza nel corso di una conferenza stampa, alla quale erano presenti i ragazzi che svolgono il servizio civile p...-->continua 5/07/2019 - A Sasso Castalda il Concorso “MELODIE ALLA LUNA”

Ancora prima che Neil Armstrong, 50 anni fa, pronunciasse una delle frasi più note della storia (“Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l’umanità”) mettendo piede sul suolo lunare, il satellite della Terra ha ispirato autori, cantanti e...-->continua 5/07/2019 - Il 6 luglio a Matera si presenta la Maratona della Cultura e dei Popoli

Sabato 6 luglio 2019, alle ore 10, nella sala Mandela del Comune di Matera, si svolgerà la conferenza stampa di presentazione della Maratona della Cultura e dei Popoli.

L’iniziativa è promossa e organizzata a Matera dalla Fondazione Advantage e dal suo pre...-->continua E NEWS