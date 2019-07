Si conclude giovedì 4 luglio il I Corso di formazione ed aggiornamento “TECNICO AMBIENTALE NEI COMUNI” organizzato dalla Camera Forense Ambientale e dalla FARBAS.

Alle ore 16:00, nell’affascinante cornice della Sala del Cortile del Museo Archeologico “Dinu Adamesteanu” di Potenza, verranno consegnati gli attestati di partecipazione ai 25 corsisti, responsabili dell’Area Tecnica di diversi comuni lucani, che hanno frequentato con profitto il percorso di alta formazione per Tecnici Ambientali nei Comuni, i primi sull’intero territorio nazionale.

Nell’occasione, dopo un saluto del Prefetto di Potenza, Annunziato Vardè, e del Sindaco di Potenza, Mario Guarente, si confronteranno in una tavola rotonda dedicata alle politiche attive per la sostenibilità con un focus particolare alla formazione giuridica in materia ambientale, Cinzia Pasquale, presidente CFA e coordinatrice del tavolo, Francesco Canestrini, soprintendente Archeologia, Belle arti e Paesaggio della Basilicata, Aurelia Sole, rettrice Unibas, Maurizio Tira, rettore Università di Brescia e già presidente del Centro Nazionale di Studi Urbanistici, Benedetto Nappi, I Referendario del Tar di Basilicata, Gennaro Curcio, segretario dell’Istituto Internazionale Jacques Maritain, Giuseppe D’Onofrio, presidente Ordine Ingegneri di Potenza, e Michele Greco, presidente Comitato Scientifico Farbas.

La componente giuridica nella trattazione delle tematiche ambientali, unita ad una adeguata conoscenza tecnica, riveste oggi una grande importanza ed appare necessario, quindi, formare professionalità in grado di orientarsi agevolmente in una disciplina in continua evoluzione, così da elevare la qualità dell’azione svolta sia nel settore pubblico che privato.

Durante il dibattito, aperto a tutti quanti vogliano partecipare, saranno, inoltre, illustrate le future iniziative che in merito si intendono proporre e sulle quali si sta lavorando.