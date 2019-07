Grande entusiasmo e voglia di imparare per il gruppo di ragazzi fra i 10 e i 13 anni che hanno partecipato all弾dizione 2019 dei Campi Scuola Anch段o sono la Protezione Civile realizzato dal Circolo Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza con il sostegno del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Il campo ha avuto lo scopo di diffondere i principi e le attivit della Protezione Civile alle giovani generazioni, attraverso la conoscenza approfondita del Sistema Nazionale e delle sue derivazioni territoriali con l段ncontro diretto dei principali attori di PC: dall但rma dei Carabinieri ai Vigili del Fuoco, passando per il personale della Guardia di Finanza ed il ruolo attivo delle organizzazioni di volontariato.



Il campo realizzato stato di tipo residenziale, con la possibilit per i partecipanti di pernottare all段nterno della struttura del Centro di Educazione Ambientale Il Vecchio Faggio di Sasso di Castalda, a pochi passi dagli splendidi scenari naturalistici del Parco Nazionale dell但ppennino Lucano Val d但gri Lagonegrese, che hanno fatto da cornice alle diverse attivit di approfondimento e scoperta del Sistema Nazionale di PC, alle quali il Circolo legambientino non ha fatto mancare la propria offerta formativa e didattica sui diversi temi propri dell誕ssociazione ambientalista: tutela e protezione degli habitat naturali, contrasto allo spreco di risorse (acqua, energia), impegno nelle organizzazioni di volontariato e molto altro.



Nella settimana appena conclusa dal 23 al 30 giugno scorso i giovani partecipanti hanno potuto toccare con mano la variegata struttura territoriale e nazionale della Protezione Civile, comprendendo anche il ruolo dei singoli cittadini all段nterno della macchina organizzativa generale, attraverso la comprensione dei sistemi di studio del territorio, prevenzione e gestione dei rischi e delle emergenze. Nelle giornate dedicate agli incontri con i soggetti istituzionali della PC (il Comando di Compagnia di Viggiano dell但rma dei Carabinieri, i rappresentanti del Dipartimento Nazionale, il Comando Provinciale di Potenza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, il Centro di Selezione Equestre 溺onticchio in S. Andrea di Atella del Reparto Carabinieri Biodiversit di Potenza, il Comando Regionale Basilicata della Guardia di Finanza) sono state approfondite le tematiche pi ampie del Sistema Nazionale: dal rispetto delle regole e delle leggi all段mportanza della prevenzione e dei piani di emergenza comunali; dalle attivit di anti incendio boschivo alla lotta alla contraffazione e al riciclaggio.



Il Servizio Vigilanza Ambientale Legambiente Potenza continuer la propria attivit di educazione ambientale e diffusione dei principi della Protezione Civile nel corso di tutto l誕nno, mettendo al primo posto il rispetto delle persone e l誕ttenzione ad una cittadinanza attiva come risposta alle esigenze del territorio e alla necessit di un percorso di responsabilizzazione individuale e collettiva.