Anche la Basilicata ha preso parte alla tradizionale infiorata di Piazza San Pietro a Roma, in onore di Papa Francesco e per celebrare i patroni San Pietro e Paolo.

L’evento è stato ideato e promosso dalla Pro Loco capitolina e vi hanno partecipato anche le pro loco lucane di Rotonda e Tramutola che hanno rappresentato, rispettivamente, i protettori Sant’Antonio da Padova e la Madonna dei Miracoli in una barca di rose.

Entrambe la raffigurazioni hanno dimensioni di 6 metri per 8 metri. La tecnica usata dalla Pro Loco do Rotonda, i cui volontari sono stati coordinati dalla presidente Daniela Nicolai, prevede la disposizione a terra di un disegno che evidenzi bene i contorni e l’impiego di oltre sei quintali di sale grosso, colorato precedentemente con tempere acriliche.

La tecnica usata dai volontari della Pro Loco di Tramutola, coordinati dal presidente Vincenzo Lo Sasso, prevede un disegno cartaceo con sopra fiori freschi essiccati, con l’uso di parti vegetali diverse e di petali.

Soddisfazione da parte del presidente del Comitato Regionale Pro Loco Unpli Basilicata, presente a Roma, per un lungo lavoro “iniziato ieri pomeriggio e andato avanti per tutta la notte”.

Le due delegazioni sono state accompagnate dalla vicesindaco di Rotonda Giulia De Cristofaro e dal sindaco di Tramutola Francesco Carile.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it

(foto da pagina Facebook Proloco RotondaEventi)