Muro lucano.Oltre 100 volontari per l段nfiorata nel paese di San Gerardo Majella 25/06/2019 All弛pera dalle prime luci dell誕lba per la realizzazione dei quadri e dei tappeti, l段nfiorata artistica ha incorniciato Muro Lucano dalla panoramica Via Roma sino a Piazza Don Minzoni. Questo evento che unisce arte, fede ed associazionismo, frutto della sinergia venutasi a creare tra le associazioni del territorio, un impegno comune di promozione del paese, di orgoglio murese, di voglia di riprendere in mano il bello e farlo rivivere. Sono appuntamenti che richiedono grande sforzo ed impegno comune, un risultato che non si potrebbe ottenere senza l誕pporto di ogni singola persona pronta a partecipare e senza la collaborazione tra i preziosi volontari e le associazioni che hanno raggiunto quest誕nno lo straordinario numero di oltre 100 persone.

A Muro gli addetti ai lavori erano a lavoro gi da settimane per realizzare i quadri floreali che, imitando i mosaici, con petali e materiali sminuzzati compongono le immagini di un percorso artistico coloratissimo. La tradizione di creare tappeti ricamati di fiori nasce quasi certamente nella Basilica vaticana ad opera del responsabile della 吐loreria e di suo figlio, i quali usarono fiori 吐rondati e minuzzati ad emulazione dell弛pere di mosaico nel giugno del 1625. Quell弛pera e quell段ngegno hanno preso vita a Muro Lucano dove, le associazioni aderenti tra le quali Pro Loco, Unitre, Associazione San Gerardo Majella, Muro InVita, Unitalsi, Musamba, Avis, Primula, Muro Volley, Un Muro d但mare, Comitato murese per la promozione e l誕ccoglienza turistica e Cif, con alcuni giovani volontari che partecipano sempre in modo attivo e poi le 電onne del Natale e il gruppo di 敵iochi senza quartiere, hanno ognuno in modo diverso ha preso parte alle molteplici attivit di realizzazione del lavoro, dalla complicata tintura dei materiali organici alla raccolta dei fiori e del verde da sminuzzare, sino alla realizzazione dei grandi disegni, e poi le ditte e le attivit in proprio che hanno dato contributi in termini di materiali necessari.

Nel pomeriggio, anche l但rcivescovo Monsignor Ligorio ha voluto percorrere a piedi la strada dell段nfiorata, insieme al parroco don Domenico Pitta, al primo cittadino di Muro Giovanni Setaro, ad alcuni presidenti delle associazioni e ai cittadini, prima di recarsi nella chiesa Sant但ndrea Apostolo per la celebrazione della Santa Messa e prima del passaggio della processione che ha percorso la 都trada di San Gerardo per poi tornare sulla strada dell段nfiorata.

INFO sul paese: Una suggestiva cornice fa da sfondo al paese di Muro Lucano che, con le sue case ed il suo castello in pietra arroccate sul pendio della collina, sembra assumere le sembianze di un caratteristico presepe. Storia e religione si intrecciano in questo paese dove fu uccisa la Regina Giovanna I di Napoli e dove vide i suoi natali S. Gerardo Maiella, patrono della Basilicata.

A fare da sfondo lo scenario naturalistico della valle del Marmo Platano in cui il paese ricade, nella provincia di Potenza. Nel suo centro antico si riflettono le varie fasi storiche che lo hanno attraversato, dal quartiere Pianello il pi antico e abbellito da una originale illuminazione, in cui sopravvive l段nfluenza romana al punto pi alto dove forte l段mpronta medievale testimoniata dal monumentale castello che, illuminato, di sera, insieme all弾x Palazzo vescovile offre uno spettacolo imperdibile per arrivare alla zona caratterizzata da edifici di epoca rinascimentale.

Palazzi gentilizi, piccole piazze e vicoli scoscesi costituiscono il patrimonio architettonico di Muro Lucano impreziosito da portali e archi di notevole interesse artistico.

Muro Lucano il paese natale di San Gerardo Maiella, Patrono della Basilicata, ma anche uno dei borghi pi belli della regione, in cui dall誕lto dell誕bitato si pu ammirare il maestoso castello medievale (IX sec.). Qui nel 1382 trova la morte la regina Giovanna I di Napoli. Soprattutto di sera, illuminato, insieme all弾x palazzo vescovile, il maniero offre un intimo spettacolo scenografico apprezzato e fotografato da turisti, viaggiatori e pellegrini.

