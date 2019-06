Dopo l’incontro a Roma con la stampa nazionale presso la sede del Mibact, il bilancio dei primi cinque mesi di attività di Matera Capitale Europea della Cultura 2019 verrà presentato anche alla comunità materana e lucana mercoledì 19 giugno alle ore 19:00 presso Casa Cava a Matera.

All’incontro, che sarà anche l’occasione per presentare le principali iniziative del calendario estivo, saranno presenti il Presidente della Fondazione Matera Basilicata 2019, Salvatore Adduce, il Sindaco di Matera, Raffello De Ruggieri, e i rappresentanti delle altre Istituzioni coinvolte. Al termine della presentazione verrà proiettato il documentario di Sky Arte “Il futuro è qui” dedicato alle quattro grandi mostre di Matera 2019.



Nella stessa circostanza, sempre alla Casa Cava, i cittadini potranno ritirare gratuitamente le nuove bandierine dell’Europa e di Matera 2019 da esporre per le vie della città come già fatto per la cerimonia inaugurale. Da lunedì 24 giugno, le bandierine potranno essere ritirare presso l’Infopoint di Matera 2019 ubicata in Via Lucana 125-127 nella seguente modalità: ritiro gratuito per chi acquista un Passaporto per Matera 2019 e per chi porta la vecchia bandiera da sostituire, contributo di 1 euro per un nuovo ritiro.