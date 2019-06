Il suono delle campane segna l’inizio della giornata in cui Missanello diventerà Capitale per un giorno nell’ambito del programma di Matera Capitale Europea della Cultura 2019. L’evento, coprodotto da Comune di Missanello e Fondazione Matera-Basilicata 2019, sarà organizzato in collaborazione con le associazioni locali. Questo piccolo borgo farà un grande tuffo nel passato e trasporterà voi tutti in una epoca lontana: il Medioevo. Tra i vicoli e le stradine di questo pittoresco centro, durante la mattinata, saranno realizzati diversi laboratori che rievocheranno le usanze locali insegnando le ricchezze del passato.



Alle ore 16, la piazzetta del centro storico sarà animata con dei giochi medioevali che precederanno l’arrivo delle istituzioni della Fondazione Matera Basilicata 2019, delle Autorità Civili, Militari e Religiose. Alle ore 17 il Sindaco darà ufficialmente inizio alla giornata guidandoci in un suggestivo percorso storico culturale per le vie del borgo. Per l’occasione, saranno allestiti diversi palazzi storici e le iniziative previste sono molteplici.



La giornata proseguirà alle ore 18:30 con un concerto d’organo presso la chiesa di San Nicola Magno a cura del M° Vittoria Rinaldi. Le magnifiche ed emozionanti sonorità dell’organo sono uno dei più grandi vanti del nostro paese. Dotato di 600 canne e circa 30 registri, il nostro organo è il più grande della Diocesi di Tricarico. .



Alle ore 20:30, come un ponte che lega il vecchio al nuovo e l’antico al moderno, un cast di oltre 20 attori racconterà l’influenza esercitata dai monaci basiliani, il miracolo di San Senatro e le tradizioni legate al nostro olio d’oliva majatica attraverso l’incantevole spettacolo teatrale “In nome del pane” diretto da Giovanni Zurzolo e Francesca Ambrosio. Lo spettatore sarà avvolto da una atmosfera in grado di soddisfare tutti i sensi: la vista, l’udito, l’olfatto, il tatto e infine.. il gusto.



Vi aspettiamo numerosi!