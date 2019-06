Terranova di Pollino – Dopo l’appuntamento del mese di novembre, riguardante “La Festa degli Alberi”, la sezione comunale Avis di Terranova, ritorna ad incontrare le scolaresche dell’Istituto Comprensivo “Nicola Sole”.

Questa volta, si va “Alla scoperta degli insetti”, in collaborazione dell’Università degli Studi della Basilicata.

L’appuntamento, ha avuto inizio in prima mattinata, presso il plesso scolastico, dove i bambini della primaria e della secondaria di primo grado, hanno assistito ad un’interessante lezione sugli insetti e la loro utilità in natura, tenuta dai docenti dell’Unibas, Luigi Todaro e Tania Gioia. I due professori, hanno illustrato attraverso diapositive le specie di insetti presenti nel territorio del Parco Nazionale del Pollino.

Conclusa la parte teorica, i partecipanti si sono trasferiti in località Pietà, dove per loro è stata organizzata una lezione pratica, alla presenza del dirigente scolastico Rosa Schettini, alla quale hanno preso parte, Giuseppe Ciancia, Domenica Tufaro, Salvatore Dattolo comandante della locale stazione dei Carabinieri Forestale e lo chef Pino Golia.



I relatori, hanno trattato argomenti sulla biodiversità e l’importanza delle donazioni; Salvatore Dattolo ha posto l’accento sul valore del rispetto per l’ambiente che ci circonda, anche verso piccole specie animali, quali gli insetti appunto. Dopo la pausa pranzo, il pomeriggio si è aperto con lo Show Cooking dello chef Pino Golia, che ha preparato un hamburger vegetale. La giornata si è conclusa con il maestro Leonardo Riccardi che, insieme ai bambini, ha allietato tutti con i suoni della tradizione popolare terranovese. Pasquale Lufrano, vice presidente del sodalizio, si è detto molto soddisfatto della riuscita dell’evento, sottolineando come l’Avis è da sempre associazione vicino alle persone e non solo.



Stefano Riccardi