“Che cos'è essenzialmente la gravità? Perchè esiste? Come si genera?”

Domande alle quali tenta di dare un risposta Domenico Annunziata, professore di Matematica del Liceo Scientifico di Policoro, ora in pensione, nel suo libro “L'essenza della gravità” che sarà presentato, Sabato 1 Giugno, presso la Biblioteca comunale di Policoro alle ore 18.00

Alla presentazione interverranno il sindaco di Policoro, Enrico Mascia e Alberto Osvaldo Marano, che ne introdurrà i lavori.

“L'essenza della Gravità” parla di una nuova teoria della forza gravitazionale studiata, approfondita e calcolata dal professore Annunziata.

Uno studio che ha portato il matematico a collegare la Forza gravitazionale alla relatività, alla meccanica quantistica, alla cosmologia, all'energia e alla materia oscura.

“Lo scopo principale del libro – dichiara l'autore – è quello di rispondere alle molte domande che ognuno di noi si pone. La formulazione di una teoria richiede sempre un' intuizione e parte sempre da una curiosità o da un dubbio.

Il dubbio e la mia insaziabile curiosità mi hanno condotto per mano verso lo studio e la ricerca che oggi presento nel mio libro.”

Un lavoro interessante, dunque, che aprirà sicuramente nuovi scenari nel magico universo della scienza.

Appuntamento, per tanto, per gli appassionati e gli intenditori a sabato 1 Giugno.