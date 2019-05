In data 27 Maggio 2019 presso l’OpenSpace di Matera, alla presenza del sindaco del comune di Viggianello Antonio Rizzo, dell’Assessore al Turismo Adalberto Corraro, della Dott.ssa Manila Lebois, ed il Dott. Alfredo Leone dell’Università di Catania, verranno presentati alla stampa Lymphedema Village e Lymphedema Village School.





Lymphedema Village è un Campus estivo per pazienti affetti da Linfedema, promosso per il 2019 dalla Proloco di Viggianello. Col supporto di volontari in campo sanitario, coordinati dalla Dot.ssa Manila Lebois, Psicologa Fisioterapista, per una settimana, dal 14 al 21 Luglio, presso il borgo di Viggianello verrà proposto a 15 pazienti affetti da Linfedema un percorso di informazione sanitaria, di supporto psicologico e terapeutico, per una migliore presa di coscienza e gestione della loro patologia. Verrà abbinato anche un aspetto ludico con passeggiate nei boschi e nei torrenti del Pollino, escursioni culturali e serate di canti e balli.





Limphedema Village School è un corso di Formazione avanzato sul Linfedema, patologia che colpisce i vasi linfatici con notevole aumento del volume degli arti.



Il corso, responsabile scientifico il Dott. Alfredo Leone, Medico Specialista Angiologo, è realizzato in collaborazione con Il Master di Linfologia dell'Università di Catania; per 3 giorni, 18-19-20 Luglio saranno presenti al Corso esperti nazionali in campo linfologico per discutere di Linfedema.





L’appuntamento è per lunedì 27 Maggio alle ore 11,00 a Matera presso L’OpenSpace dell’Apt Basilicata, Palazzo dell’Annunziata.