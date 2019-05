Nel Palazzo Reale di Milano, Sala Foyer, martedì 14 maggio 2019, dalle ore 10 alle 18, al via il nuovo programma della mostra evento itinerante Basilicata, Viaggio nelle Eccellenze culturali ed enogastronomiche, ideata e realizzata dall'associazione Basilicata Today, in collaborazione con Regione Basilicata, Provincia di Matera, Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Matera, Parco Nazionale del Pollino, Comune di San Severino Lucano e www.girovagandoinitalia.com, insieme a partners pubblici e privati, con una sola mission: promuovere territorio e peculiarità della Basilicata, in Italia e nel Mondo. L’evento sarà seguito dalle telecamere del magazine Itinerari e Agroalimentare d’Italia.

Martedì 14 maggio 2019 presso il Ristorante L’Albero del Pepe, in Largo Augusto, 7 Milano, alle ore 13.30 – Pranzo a base di prodotti enogastronomici della Basilicata, riservato ad operatori, rappresentanti delle istituzioni, media e associazioni. Nella nuova formula della manifestazione, più spazio a gemellaggi culturali, artistici ed enogastronomici, trasmissioni e talk show con rappresentanti ed esperti del settore culturale, turistico, agroalimentare e ambientale, per veicolare l'interscambio e la promo-commercializzazione delle peculiarità della Basilicata e di Matera, Capitale Europea della Cultura 2019.

Itinerari di Basilicata e Food, Arte e Folklore di Basilicata, Castelli di Basilicata and Wine sono alcuni degli eventi programmati per la nuova serie di tappe della mostra evento "Basilicata, Lombardia, Puglia e Abruzzo", le regioni coinvolte per le prime tappe dell'evento.

"Il nuovo programma è pronto - dichiara Marco Fanuzzi, vice presidente e responsabile area eventi di Basilicata Today - è stato realizzato in collaborazione con istituzioni, imprese e associazioni che hanno accolto con interesse le novità ideate della nostra associazione, che promuove a 360° il territorio, le peculiarità e servizi dell'incantevole Basilicata". Per l’evento di Milano, la nostra organizzazione ringrazia per la gentile collaborazione l’associazione Lucani a Milano.

"Tra le novità del 2019, programmate da Basilicata Today nel 2019 - dichiara Vitelli, responsabile area comunicazione e turismo - ci sarà una mostra- laboratorio permanente del territorio, con presentazione mirata di itinerari turistici video-fotografici, insieme ad opere d'arte e dell'agroalimentare lucano da ubicare a Pisticci, accogliente località della provincia di Matera. Il progetto a cui stiamo lavorando da alcuni mesi, insieme a Lidia Lavecchia, Natale Lucarella ed operatori del settore, sarà presentato entro la fine di maggio. Un'importante veicolo di promozione del territorio lucano, attrattore culturale e turistico che diventerà itinerante in ambito nazionale e internazionale".